كلية عُمانية تعلن اتخاذها إجراءات بشأن حفل مختلط أثار غضبا عارما

أعلنت كلية الشرق الأوسط في سلطنة عمان، التي تصدر اسمها حديث النشطاء على تويتر خلال الساعات الماضية، عزمها اتخاذ ”الإجراءات اللازمة“ عقب موجة غضب أثارها حفل أقيم داخل أروقتها وتضمن ”مشاهد رقص واختلاط“ بين الطلبة.

وأصدرت الكلية بيانا أشارت فيه إلى الحادثة، وأوضحت فيه تفاصيل ما حدث في الحفل، الذي أكدت أن ”بعض المشاهد التي تم تداولها منه لا تليق بقيم المجتمع العماني وثقافته“.

وجاء في البيان أن ”الكلية تنظم مئات الفعاليات الثقافية والعلمية والدينية والرياضية والترفيهية للطلبة؛ بهدف صقل مواهبهم ومعارفهم ومداركهم، وتولي هذا الجانب اهتماما بالغا لتأثيره الإيجابي على الطلبة ومسيرتهم الجامعية“.

pic.twitter.com/H0OKpV4lge — Middle East College كلية الشرق الأوسط (@MEC_Oman) June 2, 2022

وأكد البيان أن ”بعض الفعاليات يتولى الطلبة تنظيمها بأنفسهم لتعزيز قدراتهم القيادية“، لافتا إلى أن ”الكلية تنظم سنويا يوما دوليا وتستقطب العديد من الطلبة الدوليين للتعرف على ثقافات وحضارات دولهم“.

وأشارت الكلية إلى أنه ”نظرا للطبيعة التنظيمية لبعض الفعاليات التي تستقطب زوارا من خارج الكلية، فإنه قد تصدر من البعض تصرفات غير لائقة أو مسؤولة ولا علاقة لها بمجتمع الكلية الذي يضم طلبة وموظفين من أكثر من 25 جنسية“.

وتابع البيان أن ”الكلية ستتخذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، سواء من قبل مجتمع الكلية أو زوار الفعاليات“.

بدورها، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رفضها لما شهده حفل ”كلية الشرق الأوسط“، واصفة ذلك ”بالتجاوزات التي تتنافى مع مبادئ الشريعة والقيم والتقاليد العمانية“.

وأشارت الوزارة إلى تواصلها مع الكلية، وأكدت ”ضرورة إجراء تحقيق عاجل بما حدث، وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم“.

توضيح مهم صادر من الوزارة‼️ pic.twitter.com/QVDV4ZBmZk — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (@omanmohe) June 2, 2022

وأضافت أنه ”من الواجب الحرص على عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، وإلا فإنها ستتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع مثل تلك التعديات على الأنظمة والتشريعات“، وفق البيان.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل الذي أثار جدلا وغضبا واسعا؛ بسبب مشاهد رقص واختلاط بين الطلبة، تم وصفها بأنها ”مخلة“.

واستنكر متابعون ما حدث خلال حفل ”كوميكون“، ووصفوه بأنه ”انحلال أخلاقي وعار على المجتمع“، على حد تعبيرهم.

في المقابل، رفض بعض الناشطين الحملة ضد الكلية بسبب الحفل، فيما أكد أحدهم أن أغلب الحضور كانوا من خارج الكلية.