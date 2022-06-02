مروة راتب

كوميكون سلطنة عمان

تيم وجوني

شقيقة يومي

شاكيرا وبيكيه

شهاب ومروى

ديب ينتصر

فائدة القهوة
أظهر المزيد

منوعات

سلطنة عمان.. مقاطع رقص لطلبة بحفل في كلية جامعية تثير غضبًا واسعًا
تاريخ النشر: 02 يونيو 2022 11:11 GMT
تاريخ التحديث: 02 يونيو 2022 12:35 GMT

سلطنة عمان.. مقاطع رقص لطلبة بحفل في كلية جامعية تثير غضبًا واسعًا

أثارت مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي تعود لحفل أقيم في كلية الشرق الأوسط في سلطنة عمان، أمس الأربعاء، جدلا وغضبا واسعا؛ بعد مشاهد رقص واختلاط

+A -A
المصدر: سماح المغوش - إرم نيوز

أثارت مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي تعود لحفل أقيم في كلية الشرق الأوسط في سلطنة عمان، أمس الأربعاء، جدلا وغضبا واسعا؛ بعد مشاهد رقص واختلاط بين الطلبة، تم وصفها بأنها ”مخلة“.

واستنكر متابعون ما حدث خلال حفل ”كوميكون“ الذي قيل إنه في كلية الشرق الأوسط، ووصفوه بأنه ”انحلال أخلاقي وعار على المجتمع“؛ بعد ظهور عدد كبير من الطلبة والطالبات وهم يرقصون دون ضوابط محددة.

وظهر عشرات الطلبة المنسجمين في الحفل وهم يرقصون على أنغام الموسيقى والأغاني الصاخبة، فيما ظهرت طالبتان في أحد المقاطع وقد قامتا بالرقص علنا أمام الجميع.

ودشن عمانيون وسم #كليه_الشرق_الاوسط في موقع ”تويتر“، مطالبين بمحاسبة القائمين على الفعالية، كما عبروا عن غضبهم واستنكارهم لما وقع في الحفل، في حين طالب أحد الحسابات الإخبارية المحلية إدارة الجامعة بمراجعة موقفها إزاء ما حدث.

وكتب حساب ”علوم عمان“: ”إن ما خرج مِن مقاطع متداولة بكلية الشرق الأوسط من انحطاط أخلاقي يصعب على المشاهد أن يُصدق أنه في بيئة تعليمية وفي صرح علمي. خطأ يُسجل على الجامعة ويجب الوقوف عليه من مجلس الإدارة ممثلا بسعادة الدكتور عبدالله بن سيف الصباحي رئيس مجلس الإدارة“.

2022-06-oman2

كما تمنى أحمد السعيدي خروج قرار تأديبي بحق القائمين على الحفل: ”نص ساعة ويكون الهاشتاق الأول في السلطنة وإن شاء الله نشوف قرار تأديبي يرضي الجميع“.

2022-06-oman1

وهاجم ابن قابوس الفعالية، ناعتا الكلية بـ“ديسكو الشرق الأوسط“: ”ديسكو الشرق الأوسط. كوميكون أمس في كلية الشرق الأوسط! كيف تؤتمن هذه الكليات من قبل الحكومة على أبنائنا وأخواتنا ؟ يجب محاسبة إدارة الكلية، هل هذا الجيل الي ننتظره منكم ! الجيل المتعلم المثقف؟“.

2022-06-oman5

وانتقد معتصم السعيدي الحدث: ”ماذا تركتم للأخلاق وصرح تعليمي يحاكي الانحطاط في القيم والأخلاق بين أروقة قاعات التعليم ؟! أيعقل تقام الرذيلة في صرح تعليمي ؟! ومن أهدافه تخريج أجيال تحافظ على قيم المجتمع“.

2022-06-oman6

وكتب أحمد جداد الكثيري: ”انحلال أخلاقي غير مقبول تحت قبة صرح علمي كبير. والعقاب واجب هنا لحفظ هيبة الصروح العلمية المحترمة في عمان“.

2022-06-oman

ولم يرد أي تعليق من كلية الشرق الأوسط بشأن ما قيل إنه حفل ”كوميكون“ أقيم داخل أروقتها، كما لم يصدر أي تعليق رسمي إلى حد اللحظة من قبل الجهات المعنية بشأن المقاطع المتداولة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play