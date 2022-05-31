منحة أمريكية للطالبة السعودية بسمة الخنجر عن بحث "إنترنت الأشياء في المعارك"

منحت وزارة الدفاع الأمريكية، طالبة دكتوراة سعودية، منحة بحثية داخل الولايات المتحدة؛ بعدما لفت انتباه المسؤولين الأمريكيين بحثها عن ”توظيف إنترنت الأشياء في مجال المعارك الحربية“.

وقالت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم الثلاثاء، إن طالبة الدكتوراة السعودية، بسمة إبراهيم الخنجر، حصلت على منحة بحثية مرموقة من وزارة الدفاع الأمريكية في جامعة ”فلوريدا أتلانتك“ الأمريكية.

Congratulations to @JoufUniversity and @FloridaAtlantic PhD student Basma bint Ibrahim Al-Khanjar for earning a prestigious research scholarship from the @DeptofDefense! Always great to see the amazing things 🇸🇦 students in 🇺🇸 are accomplishing! https://t.co/RV9SfDG2Wr — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) May 31, 2022

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن المبتعثة الشابة للدراسة في أمريكا، حصلت على المنحة عن بحثها في توظيف إنترنت الأشياء في مجال المعارك الحربية، واستخدام تقنيات أمنية للمحافظة على مواقع المعدات الحربية والجنود وتأمينها واسترجاعها من الجهات الموثوقة.

ووصفت جامعة الجوف السعودية التي تنتمي لها الطالبة الخنجر، المنحة الأمريكية بالإنجاز، وقدمت لها التهنئة على اختيار وزارة الدفاع لبحثها العلمي.

كما احتفت وسائل الإعلام المحلية بفوز الطالبة الخنجر بمنحة وزارة الدفاع.

وأشادت بقدراتها العلمية التي لفتت أنظار واحدة من أكثر دول العالم تقدمًا في مجال الصناعات العسكرية والتقنيات المرتبطة بها.

وتلقت الباحثة السعودية سيلًا من عبارات الدعم والتشجيع من قبل أكاديميين سعوديين من مختلف التخصصات، بجانب عدد أكبر من المدونين السعوديين الذين احتفوا بفوزها بالمنحة الأمريكية.

وأشار خالد سعيد، والذي يعرف نفسه في تويتر، على أنه ‏‏‏‏باحث ومؤرخ في شؤون الأمن والدفاع والعلاقات الدولية، لفوز الخنجر بالمنحة الأمريكية عن بحثها في ”إنترنت الأشياء“، قبل أن يوضح أن ”إنترنت الأشياء: شبكة من الأجهزة القادرة بشكل مستقل على الإحساس أو الرصد أو التفاعل مع البيئة المحيطة، بالإضافة إلى القدرة على جمع البيانات وتناقلها“.

وأطلقت الرياض برنامج الابتعاث الحكومي أول مرة قبل قرابة 17 عامًا، حيث يتم إرسال آلاف الطلاب والطالبات كل عام لدراسة مختلف التخصصات في الجامعات العالمية؛ ما وفر للمملكة كثيرًا من الكفاءات العلمية عندما تخرج أولئك الطلاب وعادوا لبلادهم.

​وفي عام 2019، أعلنت الوزارة عن انتهاء المرحلة الثالثة من الابتعاث، حيث عملت على تنظيم مسارات جديدة​ للابتعاث، كما وضعت لها الشروط والضوابط التي تضمن تحقيق الهدف من الابتعاث.

ويدرس حاليًا قرابة مئة ألف طالب وطالبة سعوديين في جامعات أمريكية وغربية وآسيوية مرموقة، بينما تُعدّ الولايات المتحدة من الوجهات الرئيسة المفضلة لهم مقارنة بدول أوروبية وآسيوية أخرى.