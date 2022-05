منحة أمريكية للطالبة السعودية بسمة الخنجر عن بحث "إنترنت الأشياء في المعارك"

منحت وزارة الدفاع الأمريكية، طالبة دكتوراة سعودية، منحة بحثية داخل الولايات المتحدة؛ بعدما لفت انتباه المسؤولين الأمريكيين بحثها عن ”توظيف إنترنت الأشياء في مجال المعارك الحربية“.

وقالت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم الثلاثاء، إن طالبة الدكتوراة السعودية، بسمة إبراهيم الخنجر، حصلت على منحة بحثية مرموقة من وزارة الدفاع الأمريكية في جامعة ”فلوريدا أتلانتك“ الأمريكية.

Congratulations to @JoufUniversity and @FloridaAtlantic PhD student Basma bint Ibrahim Al-Khanjar for earning a prestigious research scholarship from the @DeptofDefense! Always great to see the amazing things 🇸🇦 students in 🇺🇸 are accomplishing! https://t.co/RV9SfDG2Wr

— U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) May 31, 2022