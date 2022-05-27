سكان الأمازون بنوا أهرامات ومدنا غامضة في القرون الوسطى

حقق فريق من الباحثين في الآثار اكتشافا تاريخيا؛ حيث عثر في منطقة نائية من الأمازون، على أهرامات قديمة وحضارات تشبه المدن، يعود تاريخها إلى القرون الوسطى.

ووفقًا لمجلة ”نيتشر“ العلمية اليوم الجمعة، استخدم الباحثون خلال دراستهم، ”نوعا جديدا من تقنية رسم الخرائط بالليزر المتقدمة لاختراق الغابات المطيرة الكثيفة في منطقة بوليفيا“.

وقالت المجلة إن ”الباحثين من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة أجروا بحثا في 6 مناطق من الأمازون في بوليفيا باستخدام طائرة هليكوبتر مجهزة بمعدات الكشف عن الضوء والمدى“.

واكتشف الباحثون خلال عملية البحث ”26 مستوطنة بتفاصيل جديدة غير مسبوقة، ومن بينها 11 موقعًا“ غير معروف للباحثين من قبل.

وأوضح الدكتور في علم الآثار، والباحث المشارك في الدراسة من جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، كريس فيشر، أن ”هذا الاكتشاف هام، لأنه يثبت أن سكان الأمازون عاشوا معًا في هياكل شبيهة بالبلدات قبل أن تطأ قدم الإسبان على أرض قارة أمريكا الجنوبية“.

ونقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية عن فيشر قوله، إن ”التكنولوجيا الجديدة ستدخل عصرًا جديدًا من الأبحاث في الأمازون، والتي من شأنها أن تزيل غطاء التصورات المسبقة حول شكل الأنظمة السياسية التي كانت سائدة في فترة ما قبل الإسبان في المنطقة“.

وتابع: ”قبل الاحتلال الإسباني في القرن السادس عشر، كان يُعتقد أن سكان الأمازون كانوا يعيشون في مجموعات صغيرة ذات تنمية اجتماعية وأنظمة زراعية محدودة، ولكن يشير هذا الاكتشاف التاريخي إلى أنه ربما لم يكن الأمر كذلك“.

ويأتي التوصل لاستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة المذهلة بعد ما يقرب من 15 عامًا، من اكتشاف الدكتور فيشر المراحل الأولى لمدينة عملاقة قديمة في المكسيك، وفق مجلة ”نيتشر“.

وكان الاكتشاف هائلاً، حيث يغطي 26 كيلومترًا مربعًا مع العديد من الهياكل مثل ضاحية مانهاتن الحديثة، بمدينة نيويورك الأمريكية.

ولم يكن بالإمكان اكتشاف المدينة المدفونة بأدوات بسيطة للتنقيب عن الآثار.

وفي حديث سابق مع موقع ”كولورادو صن“ الإخباري، قال فيشر إنه ”يتذكر تعرضه للانهيار من الحرارة بعد أن سار في الخطوط العريضة للمدينة، وكان يعتقد في نفسه بأنه يجب أن يكون هناك طريقة أفضل للتنقيب عن الآثار“.

وفي أول ورقة بحثية له باستخدام التكنولوجيا الجديدة المبتكرة أكد أنها ستدخل عصرًا جديدًا من الاكتشافات الأثرية وخاصة في منطقة الأمازون.