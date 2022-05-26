رؤساء دول يسألون عن موعد بيع المشروبات الكحولية في السعودية

قالت مسؤولة سعودية بارزة إن رؤساء دول يسألون الرياض عما إذا كانت ستلغي حظر بيع المشروبات الكحولية في المملكة، بالتزامن مع مضيها في خطة للتحول إلى وجهة سياحية عالمية.

وكانت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، وهي مساعدة وزير السياحة، تتحدث في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي ”دافوس 2022″، عندما قالت إن المسؤولين السعوديين يواجهون السؤال ذاته من رؤساء دول ومن صحفيين عن إمكانية السماح ببيع الكحول.

ولم تذكر الأميرة هيفاء أسماء أي من أولئك الرؤساء، لكنها قالت إن بلادها ستواصل تطبيق قوانينها الحالية، مضيفةً ”لقد كانت جيدة. ونحن نتسم بالتنافسية، وتجاوزنا أداءً حتى على مستوى السياحة عالمياً، بما هو موجود حالياً. ويمكن القيام بالكثير دون إدخال أي أمور جديدة“.

فيديو | مساعد وزير السياحة: #المملكة لن تغير القوانين التي تحظر الكحول.. ورغم وجود القيود الحالية المعمول بها استمرت في جذب السياح وتفوقت على المستوى العالمي#المملكة_في_دافوس #الإخبارية pic.twitter.com/Wu43UgavOZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 25, 2022

وتم تداول تصريحات الأميرة هيفاء عن استمرار حظر بيع الخمور في البلاد على نطاق واسع في المملكة وخارجها، وتصدرت عناوين كثير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وتحظر السعودية بيع أو شرب الخمور بشكل قطعي استناداً لتفسيرات سارية للشريعة الإسلامية، لكنها تكاد تكون البلد الوحيد في العالم الملتزم بذلك الحظر، مع انتشار بيع وشرب المشروبات الكحولية في البلدان العربية والإسلامية.

وشهدت المملكة انفتاحاً غير مسبوق على الفنون والترفيه في الأعوام الخمسة الماضية، وبدأت منذ العام 2019 باستقبال السياح من مختلف دول العالم، بالتزامن مع تخفيف القيود على ملابس النساء كما كان سارياً في الماضي.

ويعيش في أكبر بلد خليجي، قرابة 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، ويلجأ من يود الحصول منهم على المشروبات الكحولية لطرق غير مشروعة، حيث يقوم البعض منهم بتصنيع بعض الخمور بطرق بدائية أو تهريبها للمملكة، فيما يجد البعض الذين يشربون الخمور في السفر لخارج البلاد فرصة للحصول على مشروبهم دون قيود.

ولا توجد استطلاعات رأي رسمية عن موقف مواطني المملكة من السماح ببيع المشروبات الكحولية في بلادهم، لكن معارضي الخمور فازوا في استطلاع رأي نظمه حساب ”استطلاع السعودية“ في موقع ”تويتر“، عام 2020، وشارك فيه على مدى أسبوع تقريباً أكثر من 1.6 مليون مشارك.

لكن ذلك الحساب غير رسمي، ومن غير المعروف عدد المواطنين السعوديين الذين شاركوا في التصويت بالاستطلاع، حيث تتيح الاستطلاعات التي تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي ساحةً لها، المشاركة لأي مدون مهما كانت جنسيته أو بلده.

وبدا واضحاً من خلال آلاف التعليقات والردود التي كُتبت حول ذلك الاستطلاع، أن مواطنين عربا من عدة دول عربية شاركوا في التصويت بالنظر لمكانة المملكة الدينية بوصفها قبلةً للمسلمين من كل أنحاء العالم.