عائلة تصدم مسافرا على متن رحلة جوية بطلب غريب

تفاجأ أحد الركاب على متن إحدى الطائرات بسيدة تطلب منه أثناء الرحلة الجوية بعدم تناول الطعام بالقرب من طفلها المصاب بمتلازمة مرضية نادرة.

وكان الرجل، وهو مريض بالسكر، مسافرًا من نيويورك إلى لوس أنجلوس للعمل، ووجد نفسه جالسًا بجوار عائلة لديها طفل صغير، بحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وبدأ الراكب في تناول وجبة خفيفة لأن مرض السكري يتطلب منه القيام بذلك على فترات منتظمة، وكان ذلك عندما بدأت مشكلته مع العائلة.

وكتب المسافر على منصة ”ريديت“ الأمريكية للتواصل الاجتماعي: ”بدأت على الفور أتلقى نظرات استياء من والديْ الصبي، وسألتني الأم قائلة: ألا يمكنك عدم فعل ذلك؟“

وتابع: ”لذلك وضعت طعامي بعيدًا ورأيت أنني سأنتظر تأتي المضيفة حتى أتمكن من شراء الطعام منها وتناوله في وقت مقبول، فقط لإظهار بعض الاحترام لرغبات هذه العائلة“.

وأضاف الراكب: ”عندما جاء أحد أفراد طاقم الطائرة لتقديم المرطبات، أخبرهم والد العائلة أن صف الركاب بأكمله لا يريد أي شيء لتناول الطعام“.

وتابع الراكب الجائع: ”ذهبت لإجراء اتصال مع المضيفين حتى أتمكن من الحصول على طعامي ومشروبي لأنني في الواقع بحاجة إليه، ثم قال لي الأب: ”ابننا مصاب بمتلازمة برادر-ويلي، نفضل إذا لم تأكل لأنه يصاب بنوبات غضب عندما لا يستطيع تناول الطعام ويكون دائمًا جائعًا“.

وقال الراكب في تدوينته: ”كنت على وشك الإصابة بنوبة غضب في هذه المرحلة، ثم نظرت للأب في عينيه وقلت له: ”لا أهتم، سافر بطائرة خاصة إذا كنت تريد التحكم في من يجلس معك“.

ومع تصاعد التوتر على متن الطائرة، كان الراوي يتناول طعامه، لتنفعل أم الطفل وتقول له: ”إنك بحاجة إلى التعليم“. ورد الراكب بالقول إنه ”لن يعرض نفسه للخطر“ من أجل ابنها.

وتباينت ردود الفعل على تدوينة المسافر المريض بالسكر، حيث تعاطف معه كثيرون بسبب مرضه وحقه في تناول طعامه على الطائرة، في حين انتقده آخرون متذرعين بضرورة احترام ظروف الآخرين.

وكتب أحد المعلقين على التدوينة: ”الطفل المصاب بمتلازمة برادر-ويلي لديه أشبه بمحرك عضوي حقيقي يصعب التحكم فيه لتناول الطعام، إنه مرض صعب التعامل معه“.

وقال آخر: ”أشعر بالعائلة لأنني متأكد من أنها حالة صعبة للغاية لإدارتها وتتسبب في قدر كبير من التوتر“.

وقال أحد المتفاعلين: ”حتى لو لم تكن مصابًا بمرض السكري، لا يمكن للناس الدخول إلى الأماكن العامة وفرض السلوك الذي يريدونه على أي شخص آخر“.

وقال معلق آخر موجها كلامه للمسافر: ”كنت محقا تماما، لم يكن لديهم الحق في رفض طعامك والصراخ عليك لأنك تأكل، فهذه وسيلة نقل عامة وهم لا يمتلكون الطائرة“.