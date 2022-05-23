"البازار الفلسطيني الكبير" في لندن يستذكر شيرين أبو عاقلة

احتشد الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية والعرب في بريطانيا، الأحد، غرب العاصمة لندن، للمشاركة في فعاليات ”البازار الفلسطيني الكبير“، في تجمع هو الأكبر للجاليات العربية في بريطانيا.

وعُقد البازار الخيري، الذي ينظمه منتدى التفكير العربي في لندن، ليكون فرصة لأكثر من 5 آلاف فلسطيني وعربي للعيش في يوم فلسطيني بموائده ونشاطاته واحتفالاته، ويكون أيضا سفيرا للثقافة الفلسطينية والتراث العربي إلى القارة الأوروبية.

وقال رئيس منتدى التفكير العربي محمد أمين لـ“إرم نيوز“، إن ”البازار الفلسطيني الكبير هو دليل على أن الجالية الفلسطينية حول العالم تتوارث القضية الفلسطينية، وتتمسك بالعودة كعقيدة راسخة في قلوب الفلسطينيين أينما حلوا وارتحلوا“.

وأضاف أن ”البازار هو فعالية بالغة الأهمية في معركة الوعي، والثقافة، والرواية؛ لأن إسرائيل تمارس نوعا من التزوير للتاريخ والسرقة للذاكرة؛ لذلك يأتي البازار ليعرض الثقافة الفلسطينية، ويتيح لكل أبناء الجالية وللأجانب المشاركين التعرف على حضارة وتراث فلسطين“.

وتخلل البازار عرض قصص وروايات عن فلسطين، وبعض النشاطات الفنية التي تعكس الفلكلور الفلسطيني.

فيما كانت فعالية ارتداء الأثواب الفلسطينية التي يحكي كل ثوب فيها قصة مدينة، حصة تثقيفية أساسية خاصة للأولاد الفلسطينيين الذين ولدوا في بريطانيا.

وقدّم القائمون على البازار أشهر الأطباق الفلسطينية، مثل المقلوبة، والمسخن، واستعرضوا بعض الأعمال الثقافية التي تعكس الهوية الفلسطينية وتعززها لدى الأجيال الجديدة التي ولدت في بريطانيا.

بدوره، قال عزام حواش، وهو أحد الحضور لـ“إرم نيوز“: ”شاركنا في البازار لنعيش أجواء بلادنا المحتلة، وشعرنا بالفخر لرؤية الجاليات العربية والأجنبية المتضامنة مع فلسطين والشعب الفلسطيني“.

وأضاف حواش: ”استمتعنا بالطعام والنشاطات، وتأثرنا كثيرا عندما ألقت الطفلة الفلسطينية اليوم كلمة عن قتل إسرائيل للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، كما دهش البريطانيون عند سماعها، وأبدوا إعجابهم بالأعمال التي يعود تاريخها لما قبل قيام إسرائيل“.

وخصص البازار هذا العام جناحا خاصا باسم المراسلة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح رئيس المنتدى محمد أمين: ”خصصنا الجناح للشهيدة شيرين أبو عاقلة وفاء لروحها، ولفضح جريمة إسرائيل، فقد توافد العرب والأجانب للجناح ووضعوا أكاليل الزهور، وشاهدوا تقارير الراحلة أبو عاقلة، كما كتبوا رسائل عزاء لها، والتقطوا الصور ونشروها على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بكل اللغات“.

وينظّم البازار الفلسطيني الكبير هذا العام لأول مرة من قِبل منتدى التفكير العربي، وهو منتدى ثقافي اجتماعي فكري، يقوم بتنظيم مهرجانات ونشاطات خاصة عن التراث والثقافة الفلسطينية.