تسيير أول رحلة طيران سعودية بطاقم نسائي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أتمت شركة طيران سعودية أول رحلة لها في تاريخ البلاد بطاقم جميعه من النساء، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم السبت، في خطوة وصفت بأنها حدث مهم على طريق تمكين النساء في المملكة العربية السعودية.

وأقلعت رحلة شركة ”فلاي أديل“ منخفضة التكلفة والتابعة للخطوط الجوية السعودية من العاصمة الرياض متوجهة الى جدة الخميس الماضي، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشركة عماد إسكندراني.

وأفاد إسكندراني بأن ”غالبية“ طاقم الطائرة المؤلف من 7 أشخاص كن من النساء، بما في ذلك مساعدة قائد الطائرة، ما عدا الكابتن، التي كانت امرأة أجنبية.

وأثنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، التي أكدت إعلان شركة ”فلاي أديل“ اليوم السبت، توسع دور النساء في قطاع الطيران في السنوات الأخيرة.

وعام 2019 أعلنت الهيئة عن أول رحلة طيران بين طاقمها مساعدة سعودية لقائد الطائرة.

وتشمل الأهداف السعودية لقطاع الطيران والمندرجة في إطار إصلاحات رؤية 2030 زيادة حركة المسافرين سنويًا بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 300 مليون مسافر بنهاية العقد الحالي.