تونس.. معبد الغريبة بجربة يبدأ استقبال الحج اليهودي

عادت الروح اليوم الأربعاء، إلى الحارة اليهودية بجزيرة جربة التونسية، حيث يتوافد آلاف اليهود من العالم في رحلة الحج السنوية إلى معبد الغريبة المنتصب هناك منذ قرون.

وبعد توقف دام سنتين بسبب جائحة ”كورونا“ تستقبل جزيرة جربة بالجنوب التونسي هذا الموسم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتوقع رئيس الطائفة اليهودية بتونس بيريز الطرابلسي، ”وصول نحو 6 آلاف شخص، وحضور شخصيات من 14 دولة“.

وأضاف الطرابلسي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنّ ”موسم الحج هذه السنة سيكون استثنائيا بعد عامين من العزل الصحي بسبب جائحة ”كورونا“، وبالنظر إلى عدد الزوار ولوجود شخصيات سياسية ودبلوماسية من الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وكندا وألمانيا وسويسرا وغيرها من الدول“.

وبدأت الاستعدادات لإنجاح هذا الحدث الذي يمثّل مناسبة سياحية مهمة في جزيرة جربة منذ أسابيع.

ووضعت السلطات التونسية كل الإمكانات لتأمين موسم الحج اليهودي، حيث شهدت مداخل جزيرة جربة انتشارا أمنيا مكثفا لا سيما في منطقة ”الرياض“ التي يوجد بها معبد الغريبة.

وأكدت مصادر أمنية لـ ”إرم نيوز“، أنه ”تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين سير هذه الزيارة حيث انتشرت الفرق الأمنية والعسكرية على كامل المنطقة السياحية والشوارع الرئيسة لجزيرة جربة“.

وأشارت المصادر إلى أن ”التحضيرات اللوجستية انطلقت منذ أكثر من شهر لضمان سير موسم الحج اليهودي كمناسبة دينية اجتماعية لأهالي جزيرة جربة ومحطة سياحية لتونس بشكل عام“.

وذكرت أنّه ”تم تنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وتكثيف عدد العناصر الأمنية والعسكرية المنتشرة في محيط المعبد اليهودي قياسا بالإجراءات المتخذة خلال السنوات السابقة“.

ويحضر افتتاح موسم الحج إلى الغريبة رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، وعدد من الوزراء يتقدمهم وزير السياحة محمد معز بلحسن.

وأكد بلحسن في تصريحات لوسائل الإعلام، أنّ ”هذا الحدث يمثّل انطلاقة لموسم سياحي جديد بجزيرة جربة، وصفه بالواعد في ضوء مؤشرات إيجابية بتوافد الآلاف على الجزيرة وعودة انتعاش القطاع“.

وتمثّل زيارة معبد الغريبة اليهودي عادة سنوية دأب اليهود في مختلف أنحاء العالم على إحيائها.

ويتلخص موسم الحج اليهودي إلى هذا المعبد الأقدم في أفريقيا، في مجموعة من العادات والطقوس مثل ”خرجة المنارة“.

وهي احتفالات تتمثل في الخروج من المعبد والتوجه نحو الفضاء الخارجي والقيام بجولة في الجزيرة، على وقع الأغاني والزغاريد ثم العودة لأداء بعض الطقوس مثل إشعال الشموع وكتابة الأسماء على البيض.