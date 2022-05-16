السعودية.. رحيل محاربة السرطان الشابة ريما الحساوي

توفيت الممرضة السعودية الشابة، ريما الحساوي، اليوم الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان، وسط حالة حزن واسعة أصابت كثيرين من مواطنيها الذين ساندوها في مقاومتها للمرض الفتاك خلال سنوات اكتشاف الإصابة والعلاج.

وقدم كثير من السعوديين، تعازيهم لعائلة الراحلة الحساوي، ودعوا لها بالرحمة، وسط تداول صور ومقاطع فيديو لها من محطات مختلفة بين العمل والتكريم والعلاج الذي كانت خلاله من محاربي السرطان الذين يشجعون المصابين بالمرض على الخضوع للعلاج وعدم الاستسلام للمرض.

ونشر الفنان السعودي فايز المالكي، مقطع فيديو للشابة الراحلة ريما الحساوي، عندما التقى بها سابقاً، وكانت لا تزال بصحة جيدة رغم اكتشاف المرض في جسدها.

وكتب في نعي مؤثر لها: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الممرضة ريما الحساوي، نسأل الله جلت قدرته أن يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة. سبحان الله قالت تكفى معي مبلغ ابقفل فيه كم بيت للأيتام..وفعلا قفلت كم منزل. أسال الله لك الجنة“.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.

انتقلت الى رحمة الله تعالى الممرضة ريما الحساوي

نسأل الله جلت قدرته أن يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة.

سبحان الله قالت تكفى معي مبلغ ابقفل فيه كم بيت للايتام..وفعلا قفلت كم منزل. اسال الله لك الجنة pic.twitter.com/jlPGIdP2kp — فايز المالكي (@fayez_malki) May 16, 2022

وأورد الأستاذ المساعد في جامعة الملك سعود، الدكتور عدنان عناب، تفاصيل حادثة حصلت بينه وبين الشابة الراحلة، وقال: ”تواصلت معي وطلبت تأجيل الامتحان الشهري مراعاة لظروفها الصحية (دكتور، الكيماوي أثّر على ذاكرتي، نسيت كل اللي درستني)، طلبت منها التجربة فقط وأني مقدر لظروفها. ريما كانت أول طالبة تحصل على الدرجة الكاملة وبجدارة في الامتحان. #ريما في ذمة الله. رحمة الله عليك #ريما_الحساوي“.

كما نعت مدينة الملك سعود الطبية التي كانت تعمل فيها الحساوي، ممرضة طوارئ أطفال، بمشاركة كثير من زملاء العمل الذين دونوا بدورهم عبارات الدعاء والمواساة.

وحظيت الممرضة الراحلة في مسيرة عملها التي لم تصل لعشر سنوات بسبب المرض، بتكريم وإشادة، كما حصلت على جائزة ”ديزي“ الدولية لتكريم الممرضين والممرضات المتميزين نظير المهارات الإكلينيكة الفريدة والرعاية الحنونة المقدمة يومياً من قبلهم للمرضى.

كما كرمتها شرطة منطقة الرياض في العام 2019، بعدما تمكنت من ضبط مجموعة من قضايا تزوير الوثائق بغرض العلاج بمدينة الملك سعود الطبية عبر بيانات غير صحيحة.