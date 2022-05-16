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مصر.. جدل بعد أنباء إزالة قبر طه حسين لإنشاء "محور ياسر رزق"
تاريخ النشر: 16 مايو 2022 13:11 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2022 14:20 GMT

مصر.. جدل بعد أنباء إزالة قبر طه حسين لإنشاء "محور ياسر رزق"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، موجة من الجدل والاستياء، بعد أنباء عن إزالة قبر الأديب الراحل طه حسين الملقب بعميد الأدب العربي،

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المصدر: صلاح شرابي - إرم نيوز

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، موجة من الجدل والاستياء، بعد أنباء عن إزالة قبر الأديب الراحل طه حسين الملقب بعميد الأدب العربي، لإنشاء محور يحمل اسم الصحفي الراحل ياسر رزق.

ونشر نشطاء، تعليقات أعربوا فيها عن استيائهم، الأمر الذي تطور إلى مهاجمة بعض مؤسسات الدولة بعد نشر صورة لقبر طه حسين إلى جانب بعض الصور التي تحدثوا عن كونها تمثل منطقة إنشاء المحور للربط بين منطقة المقطم وشارع صلاح سالم شرقي العاصمة القاهرة.

ودشن ناشطون مصريون، وسما بعنوان ”أنقذوا جبانات مصر“، عبّروا من خلاله عن رفضهم لإزالة قبر طه حسين.

وقالت مغردة تدعى مونيكا حنّا عبر ”تويتر“: ”أخبار عن إزالة مدفن طه حسين لإنشاء محور ياسر رزق الجديد.. أنقذوا جبانات مصر“.

 

ونشرت في تغريدة أخرى، صورة للمدفن وقد وضع على جداره علامة باللون الأحمر، في إشارة منها إلى التمهيد لهدمه.

غير صحيح

وإثر تصاعد الجدل، أعلن المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة اللواء إبراهيم عوض، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ”لا أساس له من الصحة“.

ووصف عوض ما تردد بأنه ”شائعات مغرضة لا وجود لها على أرض الواقع“، مشيرًا إلى أن المحافظة ”لم يتم إخطارها حتى الآن بمكان أو تفاصيل إنشاء محور ياسر رزق“.

وذكر أن ”الهدف من نشر الشائعات هو بث عدم الثقة والقلق بين المواطنين، مطالبًا بتحري الدقة في تناول مثل هذه الأمور“.

ولفت عوض إلى أنه ”في حال وصول معلومات أو اتخاذ قرار بشأن إنشاء المحور وتحديد مكانه ومساره وطوله وعرضه سيتم الإفصاح دون مشكلة في ذلك لدى المحافظة“.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن منذ أشهر، عن إنشاء محور يحمل اسم الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ”أخبار اليوم“ السابق، وأحد أشهر المحررين العسكريين على مدار عقود.

وتوفي رزق، في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، عن عمر ناهز 57 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وتولى الراحل، خلال مسيرته المهنية، رئاسة تحرير عدد من المؤسسات الإعلامية، ومنها مجلة ”الإذاعة والتلفزيون“، وصحيفة ”المصري اليوم“، قبل أن يعود ليرأس تحرير صحيفة ”أخبار اليوم“.

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