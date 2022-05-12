السعودية.. تشييع مهيب لضحايا حادث العيد الخمسة بعد التعرف على هوياتهم

شهدت مقبرة في جنوب السعودية، مساء الخميس، تشييعاً مهيباً لجنازات خمس شبان قضوا في حادث مرور مروع ثاني أيام عيد الفطر المنصرم>

وتأخر دفن الضحايا كل تلك المدة لحين التعرف على هوياتهم بعدما تشوهت أجسادهم بفعل حريق نجم عن تلك الحادثة.

وأظهرت صور من مسجد في محافظة الطوال التابعة لمنطق جازان في جنوب المملكة، جثث الشبان الخمسة ملفوفة بأغطية سوداء، بينما اصطف عدد كبير من المشيعين، وبينهم مسؤولين محليين، لأداء الصلاة على الجثامين.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن قائد حرس الحدود بمنطقة جازان، اللواء سالم زاهر الشهري وقائد القوات البحرية العميد صالح العمري ووكيل محافظة الطوال جابر عواف، حضروا التشييع.

كما أقيمت صلاة الجنازة على الجثامين مرة أخرى في مقبرة الطوال وسط حضور كبير للمشيعين الذين بدا التأثر على كثير منهم.

#بالصور .. جموع غفيرة تشيع ضحايا حادث طريق #وعلان_المجنة بمحافظة #الطوال بمقبرة #وعلان ، عقب الحادث المروري الذي وقع خلال ثاني أيام #عيد_الفطر ونتج عنه وفاة 7 شبان رحمهم الله وأدخلهم فسيح جناته ، وألهم ذويه الصبر والسلوان.. #جازان @AlMnatiq pic.twitter.com/EhlLVTQWAh — #جـوال_منطقة_جــازان (@Jawal_Jazan) May 12, 2022

وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تم تداول صور التشييع والدفن على نطاق واسع، مع سيل من عبارات التعزية والتعاطف والمواساة لعوائل الشبان الذين قضوا في ذلك الحادث.

ووقع الحادث على طريق ذو مسار واحد، ويُعرف باسم طريق ”وعلان – المجنة“ بمحافظة صامطة، عندما تصادمت سيارتين على الطريق، واندلع حريق عقب ذلك، قبل أن يتم الإعلان عن سبع وفيات.

وقال موقع ”أخبار 24“ السعودي، إن تأخر دفن الشبان الخمسة يعود إلى تشوه أجسادهم من جراء الحريق، ما صعب من إمكانية التعرف عليهم، فيما تم دفن إثنين من الضحايا بعد الحادث بشكل اعتيادي.

وبين الضحايا السبعة، أخوة أو أقارب من عائلة واحدة، ما زاد من فجيعة أسر الضحايا خلال الاحتفال بعيد الفطر الذي تحول إلى ذكرى مأساوية.

وقال مسؤولون سعوديون العام الماضي، في تصريحات رسمية بمناسبة مرور خمسة سنوات على ”رؤية 2030″، إن عدد الوفيات السنوية انخفض من تسعة آلاف إلى نحو أربعة آلاف وفاة، وأن عدد وفيات حوادث السير انخفض بنسبة 51 بالمئة من خلال تطوير منظومة المرور والسياسات التي أطلقت لخفض عدد الحوادث والوفيات الناجمة عنها.

وتضمنت ”رؤية 2030“ أهدافاً في مجال السلامة المرورية بجانب أهدافها في خفض نسبة البطالة وتوفير منازل للسعوديين وتنويع الاقتصاد.