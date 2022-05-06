السعودية.. مهرجان يتعرض لانتقادات بسبب أمثال "غير لائقة" والبلدية ترد

تعرض منظمو مهرجان ترفيهي يُقام في مدينة ضباء التابعة لمنطقة تبوك السعودية، لانتقادات واسعة بسبب لافتات عديدة معلقة في مقره، وقد كُتبت عليها أمثال شعبية اعتبرها عدد من الحضور غير لائقة.

وفوجئ زوار فعاليات مهرجان ”موج وزهر“ في المدينة المطلة على البحر الأحمر، شمال غرب السعودية، بلافتات في الأماكن، وقد كتب عليها أمثال بينها ”العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت“، و ”تربة تلمك وأخلص منك“.

والتقط عدد من الزوار صوراً لتلك اللافتات، ونشروها في مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقى مزيداً من التداول والانتقادات لبلدية محافظة ضباء التي تنظم المهرجان.

ونشر الصحفي السعودي عوض العطوي صورة لإحدى اللافتات عبر تويتر، وكتب معلقاً ”بلدية ضباء تضع لوحات (العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت ) على ممشى الكورنيش !! مالمقصود بهذه العبارة يا بلدية ضباء“.

بلدية ضباء تضع لوحات (العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت ) على ممشى الكورنيش !!

مالمقصود بهذه العبارة يا ⁦⁦@tabukm⁩ pic.twitter.com/3vw2QjezKf — عوض العطوي (@awaadatawe) May 5, 2022

وقال فهد البطي في سياق ناقد وساخر من أحد الأمثال المعروضة ”أتمنى من #بلدية_ضباء عدم إزالتها فهي لافتة معبرة وجميلة في معناها ومبناها ..“.

أتمنى من #بلدية_ضباء عدم إزالتها فهي لافتة معبرة وجميلة في معناها ومبناها .. https://t.co/USV8kvb1Qy — فهد البطي (@fbati91) May 6, 2022

كما نشرت العديد من المواقع الإخبارية المحلية، صور اللافتات والجدل الذي رافقها، قبل أن تستجيب البلدية لتلك الانتقادات وتزيل اللافتات.

وقالت البلدية في توضيح عبر تويتر: ”إشارة لما تم تداوله من بعض المغردين عن وجود بعض اللوحات تحمل عبارات غير مستساغة ضمن أحد زوايا مهرجان #ضبا موج وزهر المخصصة للأمثال الشعبية القديمة ضمن 250 مثلا من مختلف مناطق المملكة. تود البلدية التأكيد أنه قد تم إزالة الأمثال المشار لها شاكرة للجميع حرصهم وتواصلهم“.

واعتبر أحد المغردين الذين تفاعلوا مع الجدل حول الأمثال الشعبية المعلقة، أن البلدية تعمدت وضعها بهدف تسليط الضوء على المهرجان، فيما دافع آخرون عن البلدية والأعمال التي تقوم بها في المدينة.

وكتب محمد الشريف في ذلك السياق: ”الخطأ وارد في كل مكان؛ ليس مطبل ولكن ما قامت فيه بلدية ضباء خلال ٥ سنوات الماضية يمحي كل الأخطاء، جهود رجال #بلدية_ضباء واضحة والآن ضباء محل أنظار الجميع من كورنيش وواجهة بحرية وأخيرا #مدرج_المعازيم أخيرا هذا الرجل يستحق الشكر والتقدير ؛ دكتور عبدالله الغبان …“.

ويقام مهرجان موج وزهر في نسخته الخامسة هذا العام في المدينة الساحلية متضمناً فعاليات فنية وثقافية وترفيهية متنوعة.