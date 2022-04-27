"حتى طفلنا لا يميز بينهما".. امرأة تصادف شبيه زوجها في أستراليا

أصيبت امرأة من أستراليا بحالة من الذهول، عندما مر بجانبها رجل في صالة الألعاب الرياضية، حيث بدا شكله متطابقا مع شكل زوجها.

وانتقلت روز بيكسي، لمشاركة اكتشافها عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تيك توك“، بالقول ”وجدت شبيه زوجي في صالة الألعاب الرياضية، حتى طفلنا لا يستطيع التمييز بينهما“، وفق صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

ونشرت روز مقطع فيديو لزوجها كاليب وهو يصطحب طفلهما إلى صالة الألعاب الرياضية لمقابلة شبيهه.

وأضافت في الفيديو ”هناك رجل في صالة الألعاب الرياضية يشبه زوجي كاليب، ونحن على وشك اصطحاب طفلنا لمعرفة ما إذا كان يمكنه معرفة الفرق بينهما“.

وظهر في الفيديو الزوجان وطفلهما وهم يدخلون صالة الألعاب الرياضية، حيث كان الشبيه ويدعى آندي في انتظارهم.

ولم يستطيع الرجلان التوقف عن الضحك، عندما التقيا، وهما يتعجبان من أوجه التشابه بينهما.

وظهر الطفل في الفيديو والذي كان يحمله والده، مرتبكاً وهو يحدق في الشبيه.

وبمجرد أن ارتدى آندي نظارة كاليب، كان الأمر أكثر إرباكا للطفل، وهو ينظر إلى الشبيه ووالده.

وفي نهاية الفيديو، شوهد كاليب وآندي وهما يقفان جنبا إلى جنب، لمشاركة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مقارنة التشابه بينهما.

وظهر الرجلان متشابهان تقريبا في ملامح الوجه والإطلالة، وفي شعرهما البني الطويل بتصفيفة شعر ذيل الحصان، بخلاف النظارات التي كان يرتديها كاليب.

وأكدت بيكسي، في تعليقها على الفيديو، أنه لا يوجد صلة قرابة بين زوجها والشبيه على الإطلاق.

ومع انتقال مستخدمي ”تيك توك“ إلى قسم التعليقات للتعبير عن رأيهم في أوجه التشابه بين الثنائي، كتب أحد الأشخاص ”نظر الطفل إليه وكأنه يرى والده“.

وكتب متفاعل آخر مع الفيديو ”يا إلهي.. في البداية كنت أوافق قليلا على التشابه، ولكن عندما وقفا بجانب بعضهما لم أصدق مدى تشابهما“.

وكتب متفاعل ثان ”يبدو أن لديهما سلوكيات متشابهة“، إذ ردت عليه بيكسي ”نعم ولهذا السبب أيضًا اعتقدت أنه زوجي في البداية عندما رأيته يمشي أمامي“.

وكتب شخص ثالث ”من المؤكد أن هناك صلة قرابة بينهما، إذ هما متشابهان، وأيضا سماتهما متطابقة تقريبا“، مع إضافة بيكسي ردا على تعليقه ”إذا أخبرتني أنهما إخوة، فأنا أصدق ذلك.“