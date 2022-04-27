نظمها "عبودكا".. إيقاف بطولة لعبة "البادل" يثير جدلا في الكويت

أثار قرار منع إقامة بطولة لعبة ”البادل“ في الكويت جدلًا، إثر تباين الأحاديث حول سبب منع البطولة الخاصة بالنساء، والتي كان من المقرر إقامتها، اليوم الأربعاء.

وكان مشهور مواقع التواصل الاجتماعي عبد الله الجاسر المعروف بـ“عبودكا“ أعلن عبر حسابه في ”سناب شات“ عن بطولة للعبة ”البادل“ للنساء فقط، وأكد أن جميع الفرق المشاركة في هذه البطولة نسائية، حيث طالب المشاركات بضرورة الالتزام بلباس رياضي رمضاني محتشم.

وشهدت الكويت في الآونة الأخيرة تنظيم عدة بطولات للعبة البادل، وهي لعبة لاقت رواجًا في منطقة الخليج العربي، وهي خليط بين التنس والإسكواش وتقام في ملعب مغلق يصغر عن حجم ملعب التنس.

وعقب ساعات من دعوته للبطولة، قالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلًا عن مصادر من وزارة التجارة ”إن الوزارة منعت إقامة بطولة البادل وذلك بسبب ارتكاب المنظمين للبطولة مخالفة ممارسة نشاط تجاري دون ترخيص، من خلال تثبيت عدد من أكشاك بيع المواد الغذائية“.

وذكرت المصادر أن ”إقامة البطولات الرياضية أمر متاح أمام الجميع، لكن في حال مصاحبتها أنشطة تجارية وعمليات بيع للجمهور، لا بد من أخذ موافقة من وزارة التجارة والصناعة لتقوم بدورها في حماية المستهلك“.

وخرج ”عبودكا“ مجددًا عقب تداول قرار إيقاف ومنع البطولة، ليشير إلى أن البطولة لم تنل إعجاب بعض أعضاء مجلس الأمة، ومنهم النائب الإسلامي فايز الجمهور، الذي تواصل مع وزير التجارة فهد الشريعان، وطالبه بإلغاء هذه البطولة.

وقال ”عبودكا“، إن وزارة التجارة تواصلت معه لاحقًا وطالبته بإلغاء الفعالية وإزالة الأكشاك التجارية الخاصة به، وأشاروا إلى أنه بإمكانهم إقامة اللعبة في الملاعب لكن دون أي فعاليات أو أنشطة مرفقة.

وأفاد ”عبودكا“ بأن البطولة لم تُلغَ، وستقام في الملاعب وسيحضر الجماهير، لكن دون أي فعاليات أو أنشطة.

وأبدى استياءه من إلغاء الفعاليات المرفقة للبطولة، وخسارته للمبلغ الذي خصصه لإقامة هذه الدورة، لافتًا إلى أنه أنفق 22 ألف دينار (72 ألف دولار).

كما استغرب المشهور الكويتي مما ردده بعض النواب بشأن ايقاف الدورة بسبب الاختلاط واللباس غير المحتشم.

وأشار إلى أن البطولة خاصة بالفتيات وأنه شدد على ضرورة الالتزام باللباس المحتشم، وأن هناك بطولات أخرى مختلطة للعبة البادل تم تنظيمها ولم يتم الحديث عنها أو إلغاؤها، وفق قوله.

وقف لعبة البادل بسبب اللبس غير المحتشم والإختلاط بين الرجال والنساء. pic.twitter.com/M2lDxDGAzo — المجلس (@Almajlliss) April 26, 2022

وكان النائب فايز الجمهور وجه الشكر عبر حسابه في ”تويتر“ لوزير التجارة، وقال: ”تجاوب مشكور من #وزير التجارة بقراره وقف ما يسمى دورة بطولة لعبة البادل ودعوة أبنائنا وبناتنا بعدم اللبس المحتشم والاختلاط بينهم بتجاوز على القانون للترخيص وبفوضى الإعلانات لذلك على وزارة التجارة الاستمرار بمخالفة جميع من يدعوا لإعلان أي دورة بغير ترخيص والتشديد بالمخالفة“.

تجاوب مشكور من #وزيرالتجارة بقراره وقف مايسمى دورة بطولة لعبة البادل ودعوة أبنائنا وبناتنا بعدم اللبس المحتشم والاختلاط بينهم بتجاوز على القانون للترخيص وبفوضى الاعلانات لذلك

على وزارة التجارة الاستمرار بمخالفة جميع من يدعوا لإعلان لاي دورة بغير ترخيص والتشديد بالمخالفة — فايز غنام الجمهور (@fayezaljumhour) April 26, 2022

وبذات السياق، أثنى النائب أحمد مطيع العازمي على ايقاف الفعالية، قائلًا: ”تواصلت مع الأخ النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بخصوص المسابقة المختلطة للعبة البادل، وأبلغني مشكورا بإلغائها، لا نقبل أبدا المساس بقيم مجتمعنا وعادات وأخلاق أفراده خصوصا بمثل هذه الأيام الفضيلة من هذا الشهر الكريم“.

تواصلت مع الأخ

النائب الأول لرئيس الوزراء

ووزير الداخلية

الشيخ أحمد النواف

بخصوص المسابقة المختلطة

للعبة البادل وأبلغني

مشكورا بإلغائها لا نقبل أبدا المساس بقيم مجتمعنا

وعادات وأخلاق افرادة

خصوصا بمثل هذه الأيام الفضيلة

من هذا الشهر الكريم — د.أحمد مطيع العازمي (@drahmadmote3) April 26, 2022

إلا أن التصريح الرسمي من وزارة التجارة اختلف عما زعمه النائبان، حيث أوضحت الوزارة أن ما يتداول بشأن ايقاف البطولة نتيجة الاختلاط واللباس غير المحتشم ”غير صحيح“.

وأشارت الوزارة إلى أنها ”استدعت الشركة المنظمة للدورة لإبلاغها بوجوب إصدار التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية المقامة في الدورة وترخيص توزيع الهدايا كونه اختصاص الوزارة، وغير هذا فهو ليس من اختصاص وزارة التجارة“.

وأبدى كثير من النشطاء استياءهم من تبريرات النواب لإلغاء الفعالية، لا سيما أن بيان وزارة التجارة الرسمي لم يشر إلى قضية الاختلاط واللباس المحتشم، وأكد بأن القضية تتعلق بالحصول على التراخيص.

وسبق أن اتخذت الكويت إجراءات ضد فعاليات ونشاطات ترفيهية ورياضية أُعلن عن إقامتها في البلد الخليجي الذي اعتاد فيه تياران مختلفان في التوجهات الفكرية على الخلاف المستمر في الآراء تجاه قضايا جدلية يتم طرحها بين حينٍ وآخر.