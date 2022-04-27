الرواقية.. وصفة فلسفية لحياة واقعية دون أعذار

قد نعتقد أن تعاليم المفكرين الرواقيين وفلسفتهم في الحياة بعيدة جداً عن واقعنا، إلا أن التوقف من أجل تحليل مقترحاتهم ومبادئهم الأساسية يمكن أن يكون قابلا للتطبيق بسهولة في حياتنا اليومية.

وإذا فعلنا ذلك فسنحقق بلا شك حياة أبسط وأكثر سلامًا وإمتاعًا، باعتبار أن المفكرين الرواقيين يقدمون طريقة جديدة لرؤية الحياة، تقوم على القبول والفضيلة والتواصل مع الذات.

ويؤكد هذا التيار الفلسفي أن جميع قوانين الكون، بأفعالها ونتائجها محدَّدة بالفعل مسبقًا، وهكذا لن يتمكن الإنسان من الوصول إلى الحرية إلا بقبول مصيره.

ويؤكد هذا التيار أيضًا أن الخير والفضيلة لا يمكن الوصول إليهما إلا عن طريق العقل، وبالتالي الهروب من الأهواء والإفراطات.

وفي ما يلي عرض لأبرز تعاليم المفكرين الرواقيين، وفق تقرير نشرته مجلة nospensees الفرنسية.

1- نحن لا نتأثر بالأحداث ولكن بتصورنا لها

يعيش الكثير منا، دون أن يدركوا ذلك، في حالة من التشاؤم، نميل إلى الشعور بالإهانة ونعتقد أننا ضحايا الظروف، ومع ذلك فإننا في أي وقت نمتلك إمكانية الاختيار من أي زاوية نظل على المواقف، وحالتنا الذهنية تتوقف في النهاية على هذا القرار.

فليس ما يحدث هو الذي يؤثر علينا، ولكن الكيفية التي ننظر بها إلى ما يحدث، مبدئيًا لا أحد يفعل لنا أي شيء: نحن نفعل ذلك بأنفسنا، باختيار وجهة النظر الخاطئة.

فإذا ألغى شخص ما، مثلا، موعدك معه في اللحظة الأخيرة فقد تشعر بالإهانة وقد تدخل معه في مشاجرة وجدال، ولكن يمكنك أيضًا قبول الواقع، واتخاذ أي إجراء تشعر أنه مناسب دون أن يؤثر ذلك على حالتك الداخلية؛ فسلامك الداخلي يعتمد عليك أوّلا وأخيرًا.

2- السعادة تتحقق بالفضيلة

نحن نعيش في مجتمع سريع التغير وتنافسي ومستهلك للغاية، وبالتالي وصلنا إلى الاعتقاد بأن السعادة توجد في القبول الاجتماعي أو النجاح المادي أو المكانة.

ومع ذلك، وفقًا لتعاليم الرواقيين، فإن السعادة ببساطة تتحقق عن طريق فعل الشيء الصحيح: ما يخبرنا ضميرنا بفعله.

وقد يبدو الأمر بعيد المنال، لكن لا شك أننا شعرنا جميعًا بالارتياح ونحن نرفع معنويات صديق يشعر بالإحباط، أو نساعد شخصا غريبا في العثور على شارع، أو نتبرع بالمال أو الطعام لشخص في الشارع..

يمكن لأولئك الذين تطوعوا بالفعل أن يشهدوا على الكيفية التي تجعلنا بها هذه الأعمال نشعر بالفرح والرضا والارتياح.

3- يجب أن نصغي إلى ”ذواتنا الجوانية“

وفقًا لتعاليم الرواقيين، فإن التواصل مع عواطفنا واحتياجاتنا أمرٌ ضروري لرفاهيتنا النفسية، وهذا هو السبب الذي جعل الرواقيين يكتبون مشاعرهم في يوميات في نهاية كل يوم.

وبهذه الطريقة أصبحوا يعرفون أنفسهم بشكل أعمق، ويتعرفون على ما يشعرون به وما يؤمنون به ويرغبون فيه.

وبفضل هذه الممارسة البسيطة نستطيع معالجة وإخراج كل ما يزعجنا أو لا يروق لنا، ونستطيع أيضًا أن نتصرف في تناغم مع أفكارنا وعواطفنا، مع اعترافنا بأنه لا يمكن للجميع دائمًا إرضاء الجميع.

4- العادة تجعلنا أكثر فاعلية

يميل البشر بشكل عام إلى أن يكونوا مشتّتين وكسالى إلى حد ما، ولهذا السبب من المهم أن نؤسّس عادات تساعدنا في الحصول على حياة أكثر توازناً.

إن الأكل الجيد، والتمارين الرياضية، والقراءة، وممارسة التأمل، من الأنشطة التي نعتبرها جميعًا مفيدة ومرغوبة، ولكن عندما يتعلق الأمر بوضعها موضع التنفيذ فإننا نجد دائمًا الأعذار والتبريرات والاختصارات التي تقودنا إلى تأجيلها وعدم المثابرة عليها.

لذلك، فإن ترسيخ العادة هو أفضل طريقة لأتمتة السلوكيات التي نريد تنفيذها في حياتنا. هذا هو أسرع طريق إلى الفاعلية والاتساق والتناغم مع الذات.

5- كل جهد سيكافأ

يجد الكثير منا صعوبة في تأجيل الإشباع الفوري وإعطاء الأولوية للنتائج الطويلة المدى، وهذا هو السبب في أننا ندخن أو ندمن شراب الكحول أو نأكل بطريقة سيئة، أو نقيم علاقات سامة.

ومع ذلك فإن تعاليم الرواقيين تذكرنا بأن كل جهد عندما نحدد لأنفسنا هدفًا ونحافظ على ثباتنا في تحقيقه فإن الأمور قد تبدو قاسية ومثبطة للهمم في البداية، لكن على المدى الطويل سوف ندرك بالتأكيد الفوائد الثمينة لتضحيتنا.

كل هذه التعاليم البسيطة التي لخصتها مجلة nospensees، تخفي حكمة هي دليل لتحقيق السلام والسعادة التي يبدو أنها بعيدة عنا كثيرًا.

وهذا يعني تغييرا في المنظور والأولويات التي سندرك فاعليتها بعد وضعها موضع التنفيذ، حتى لو بدا لنا الهدف طوباويًا للوهلة الأولى.