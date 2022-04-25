برنامج "الليوان مع المديفر" يفاجئ مشاهديه بشرح تقنية إنجاح العلاقة الزوجية

واجه برنامج تلفزيوني حواري سعودي شهير، انتقادات عديدة، يوم الإثنين، بعدما استضاف خبيرًا في العلاقات الأسرية، قدم شرحًا لإنجاح العلاقة الزوجية داخل غرفة النوم عبر ما سمّاها تقنية ”خمسة × خمسة“ على حد قوله.

واستضاف الإعلامي السعودي عبدالله المديفر، عبر برنامجه ”الليوان“ الذي تبثه قناة ”روتانا خليجية“، خبير العلاقات الأسرية الإماراتي، الدكتور خليفة المحرزي، للحديث عن العلاقة بين المرأة والرجل والعلاقة الأسرية، قبل أن يعرج الضيف خلال الحوار على جانب من العلاقة الحميمية بين الزوجين.

وقدم المحرزي من خلال خبرته وعمله الطويل في مجال الاستشارة الأسرية، معلومات مدعمة بأرقام مستمدة من دراسات -على حد قوله- بينها أن سبعة من كل عشرة رجال لا يشعرون بالمتعة مع زوجاتهم في غرفة النوم بسبب خلل في الثقافة الجنسية لدى المجتمعات العربية على حد قوله.

خلل في الثقافة الجنسية لدى المجتمعات العربية..

المستشار الأسري د. خليفة المحرزي: 7 من 10 رجال لا يشعرون بالمتعة مع زوجاتهم في غرفة النوم@almodifer#خليفة_المحرزي_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/RJ05IOgluD — الليوان (@almodifershow) April 24, 2022

ومما قاله المحرزي أيضاً، شرح لتقنية (خمسة × خمسة) لإنجاح العلاقة الزوجية داخل غرفة النوم، والتي تضم مجموعة من القبل والحركات واللمسات والكلمات والنغمات على حد شرحه.

الدكتور خليفة المحرزي يشرح تقنية (خمسة × خمسة) لإنجاح العلاقة الزوجية داخل غرفة النوم@almodifer#خليفة_المحرزي_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/UHH4bAq7h7 — الليوان (@almodifershow) April 25, 2022

وقدم الخبير الإماراتي الذي يحمل شهادة الدكتوراه في العلاقات الإنسانية من جامعة كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، الكثير من المعلومات والنصائح لإنشاء والحفاظ على أسرة متفاهمة ومستقرة وسعيدة، لكن حديثه عن العلاقة الزوجية الحميمة جرَّ بعض الانتقادات عليه وعلى البرنامج الذي ظهر فيه.

وفي حساب برنامج ”الليوان“ على تويتر، حيث تم نشر محاور اللقاء، دوّن مغردون كثر انتقادات للبرنامج ومقدمه وللضيف، بسبب ما اعتبروه موضوعا مخجلا ومعيبا ولا يناسب شهر رمضان المبارك على حد وصفهم.

وقالت إحدى المغردات في تعليق ”حسبي الله عليكم، بالله هذا كلام ينقال ؟ قسم بالله استحيت من ابوي واخواني ماقدرت اناظر فيهم“.

حسبي الله عليكم بالله هذا كلام ينقال ؟ قسم بالله استحيت من ابوي واخواني ماقدرت اناظر فيهم — 𝒜𝒮ℛ𝒜ℛ (@as___1i) April 25, 2022

وقال مغرد يدعى عبدالله في سياق مشابه ”عيب وشق جيب يستضاف أشخاص عشان يتكلمون عن هالمواضيع ناهيك انه ما جاز لهم الكلام فيها الا في رمضان. البرامج الحوارية بشكل عام تعيش (إفلاس) محتوى“.

عيب وشق جيب يستضاف اشخاص عشان يتكلمون عن هالمواضيع ناهيك انه ما جاز لهم الكلام فيها الا في رمضان 👎🏼👎🏼👎🏼 البرامج الحوارية بشكل عام تعيش (إفلاس) محتوى 👌🏼👌🏼 — عبدالله | #نعود_بحذر (@IAMHH4) April 25, 2022

واتهم مغرد يدعى يحيى صبحان، مقدم البرنامج المديفر بالبحث عن الشهرة، وقال في تغريدة ”تبحث عن شو .. على حساب ماضيك غلطة الشاطر بعشرة“.

تبحث عن شو .. على حساب ماضيك

غلطة الشاطر بعشرة — يحيى صبحان 🆈🅰🅷🆈🅰 🆂🆄🅱🅷🅰🅽 (@YahyaSubhan) April 25, 2022

وفي المقابل دافع آخرون عن البرنامج مشيدين بأهمية الموضوع وكتب حساب بتويتر معلقا ”لا أفهم الهجوم اللي صاير في المنشن! صح الموضوع حساس ومخجل لكنه مهم ويتكلم عن شيء أساس في ”العلاقات الحلال“ واللي الكثير يجهل فيها، نقص التوعية والخجل الزايد هو اللي مخلي الشعب يتعلم هالامور بالطرق غير السليمة وغير الصحيحة في بعض الأحيان )“