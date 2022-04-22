منها "تجاهل احتياجاتنا".. عادات سلبية تدمر علاقتك بالآخرين

يسهم الانتباه للسلوك في الحفاظ على الصحة النفسية وعلى علاقات صحية مع الآخرين، حيث توجد عادات سلبية معينة قد تدمر العلاقة مع الآخرين، يُنصح بالابتعاد عنها، بحسب تيم غراي، الاختصاصي في علم النفس، في تقرير لموقع ”هندستان تايمز“.

ويشير المختصون إلى أنه يمكنك فقط تغيير نفسك، وأن محاولة تغيير الآخرين ليست مجرد مضيعة للوقت فحسب، ولكنها قد تجعلهم أيضاً ضدك.

ويوصي الخبراء بأن نحترم شخصيات الآخرين، فلكل شخص استقلاله، داعين للتركيز على الجوانب الإيجابية للأشخاص بدلًا من البحث عن نقاط ضعفهم ومحاولة السيطرة عليهم في هذه الحياة المكتظة بالضغوطات.

ويؤكد الخبراء على ضرورة وضع أنفسنا في مكانهم قبل أن نحاول تغييرهم من وجهة نظرنا الخاصة.

ويؤكد غراي على خطر عادة ”الصراخ للحصول على ما تريد“، في حين أن الناس قد يخيبون أملنا في وقت ما، إلا أن الصراخ عليهم ليس هو الحل.

ويؤكد أنه قد تفوز أنت بالحجة، لكنك قد تخسر شخصًا، فالصراخ لم يكن يوماً هو الحل، كما أن الصراخ لا يعتبر وسيلة للتواصل لما فيه من اعتداء على الشخص الآخر ومحاولة إخضاعه أو إثارة غضبه.

وتشير الأبحاث إلى خطورة ”تجاهل احتياجاتنا“، فالتفكير بمصلحة الآخرين قبل أن نفكر باحتياجاتنا طوال الوقت قد يجعلك محبطًا على المدى الطويل، ما قد يعكسه سلوكك على الآخرين مما يفسد علاقاتك.

وهنا يشير علماء النفس إلى مصطلح ”people pleaser“، وهو الشخص اللطيف جدًا، الذي يضع احتياجات وسعادة الآخرين في أولوياته حتى إذا تعارضت مع احتياجاته الخاصة، وهؤلاء الناس سيعانون من الضغط والاكتئاب وعلاقات أضعف لأن العلاقة تقوم على سعادة طرف واحد.

ويتحدث التقرير حول ”محاولة الفوز بالجدال“، إذ تعتبر مبتغى الناس الأهم لأن امتلاك الكلمة الأخيرة يمكن أن يمنحك الرضا على المدى القصير.

ولكن إذا قيلت بمرارة للآخرين، فإن كلماتك ستظل تطاردك إلى الأبد، وينصح علماء النفس بأن تنتبه للغة التي تستخدمها عند محاولة فوزك بالجدال فالأمر يكمن في الحجة القوية وليس إيذاء الآخرين.

ومن العادات السيئة الشائعة أيضًا هي ”المقارنة بالآخرين“، إذ إنه بالمقارنة بين الناس أو الذات بالآخرين لا تؤدي إلا إلى البؤس، فلكل شخص مسيرته الخاصة وشخصيته بما فيها من إيجابيات وسلبيات، واحترام الاختلاف وتقبله هو مفتاح العلاقات المريحة والمتوازنة.

ويعتبر الأخصائيون ”الحديث السلبي عن النفس“ من العادات المدمرة لك نفسيا قبل أن تؤثر على علاقاتك بالآخرين فإذا كنت معتادًا على أن تنخرط باستمرار في حديث سلبي مع النفس، فأنت تدمر علاقتك بنفسك وبالتالي بالآخرين.

ومن أخطر العادات حسب علماء النفس ”المعاملة الصامتة“، التي تعرف بـ“silent treatment“ فإذا لم تقم بحل مشكلات غضبك، فقد تلجأ إلى معاملة الناس بصمت لمعاقبتهم، سيساعدك قضاء بعض الوقت في التفكير في مشاكلك على التخلص من هذه العادة السامة.

ويرجع الخبراء العادة السامة لعدة أسباب منها عدم القدرة على التعبير عن المشاعر أو محاولة فرض السيطرة ويصنفها الخبراء في هذه الحالة على أنها اعتداء عاطفي على الشخص الآخر ويوصون بالنقاش لتوضيح المشاعر وإنشاء تواصل مع الآخرين فهو الحل الوحيد للحفاظ على علاقات صحية وضمان استمرارها.