مسابقة دينية سعودية تتوج فائزين من جنسيات مختلفة بينها إيران وتركيا‎‎

لفتت جنسيات الفائزين في مسابقة دينية لتلاوة القرآن الكريم وأداء الأذان، تنظمها السعودية، وتعد جوائزها المليونية، الأكبر عالميا، الأنظار بعدما توج إيراني وتركي وقراء ومؤذنون من دول أخرى في قائمة الفائزين بمراكزها الأولى.

واختتمت هيئة الترفيه السعودية، مساء الأربعاء، النسخة الأولى من برنامج المسابقات ”عطر الكلام“ بالإعلان عن قائمة الفائزين في فرعيها للتلاوة والأذان، وبجوائز تبلغ أكثر من 12 مليون ريال (أكثر من 3.2 مليون دولار).

وفور الإعلان عن قائمة الفائزين، سلط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعديد من الدول العربية والإسلامية، التي تابع مواطنوها البرنامج الذي كان يبث يوميا خلال شهر رمضان المبارك، الضوء على جنسيات الفائزين المتنوعة، والتي تتجاوز بشكل واضح الخلافات والمواقف السياسية لبلدانهم.

تعرَّف على الفائزين بـ #مسابقة_القران_والاذان في برنامج #عطر_الكلام ✨

بجوائز مجموعها 12 مليون ريال سعودي، ضمن مبادرات #هيئة_الترفيه ❤️ pic.twitter.com/HEVxvsqn37 — عطر الكلام (@OtrElKalam) April 20, 2022

ففي فرع تلاوة القرآن الكريم، حصل المتسابق المغربي يونس مصطفى غربي على المركز الأول وجائزة خمسة ملايين ريال، تلاه في المركز الثاني، البريطاني محمد أيوب عاصف، مع جائزة مليوني ريال، ثم المركز الثالث للبحريني محمد مجاهد، وجائزة مليون ريال، وحلَّ الإيراني سيد جاسم موسوي بالمركز الرابع وجائزة نصف مليون ريال سعودي.

فاقدٌ للبصر، ومبصرٌ للحياة بتلاوة القرآن ❤️

يونس مصطفى غربي، تنافسَ إلى أن فازَ بالمركز الأول بـ #مسابقة_القران_والاذان في برنامج #عطر_الكلام ✨

إحدى مبادرات #هيئة_الترفيه pic.twitter.com/9bBYK63VV2 — عطر الكلام (@OtrElKalam) April 20, 2022

وفي فرع الأذان، حصل التركي محسن كاران على المركز الأول وجائزة مليوني ريال، وحصل مواطنه، ألب جان جيليك على المركز الثاني وجائزة مليون ريال، ثم السعودي عبدالرحمن بن عادل ثالثا وجائزة نصف مليون ريال، وحلَّ مواطنه أنس الرحيلي في المركز الرابع وجائزة 250 ألف ريال.

صاحب المركز الأول، المؤذن محسن كارا يرفع الأذان في #مسابقة_القران_والاذان الأكبر في العالم ويختم برنامج #عطر_الكلام pic.twitter.com/lB3LEUYJPt — عطر الكلام (@OtrElKalam) April 20, 2022

وبينما يتمتع الفائزون بأصوات جميلة وأداء احترافي كما هو متوقع من المشاركين في مثل هذه المسابقات، فإن ميزات أخرى فيهم جذبت الانتباه، وبينها أن الفائز في المركز الأول بمسابقة القرآن الكريم كفيف، حفظ القرآن الكريم عن طريق السمع.

برنامج #عطر_الكلام يختتم #مسابقة_القران_والاذان العالمية، بتكريم الفائزين بجوائز مجموعها 12 مليون ريال سعودي 💫 pic.twitter.com/Swq9Y00wGO — عطر الكلام (@OtrElKalam) April 20, 2022

كما كانت جنسيات الفائزين الثمانية ملفتة للانتباه في المسابقة التي تنظمها هيئة سعودية حكومية، ويبثها التلفزيون السعودي الرسمي، في إشارة للقطيعة السياسية بين الرياض وطهران منذ سنوات، والفتور في علاقات السعودية وتركيا.

ختام #مسابقه_القران_والاذان الأضخم بالعالم، بفوز 4 مشاركين بكل فئة ✨

بعد 19 حلقة تنافسوا فيها ببرنامج #عطر_الكلام

أحد مبادرات #هيئة_الترفيه ❤️ pic.twitter.com/2Jf3oG5B8P — عطر الكلام (@OtrElKalam) April 20, 2022

وقال أحد المغردين السعوديين عبر تويتر عقب إعلان نتائج المسابقة: ”برنامج عطر الكلام في بلدي يقبل بكل حب وعدل وإنصاف بمشاركة مشترك إيراني .. ويفوز بالمركز الأول مشترك تركي .. جزى الله خيرا كل القائمين عليه“.

وشارك في التصفيات الأولية للمسابقة، نحو 43 ألف مشارك من 80 دولة، قبل أن يتأهل للمرحلة النهائية 36 منهم فقط، والتي بدأت منافساتها مع بداية شهر رمضان المبارك، تحت إشراف لجنة تحكيم تضم علماء دين بارزين من عدة بلدان إسلامية، بينها السعودية ذاتها، ومصر والسنغال وباكستان والكويت.

وقال رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، خلال تتويج الفائزين، إن المسابقة ”لقيت اهتماما خاصا وحرصا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مضيفا: ”لولا الله ثم هو ما لقيت النور بهذا الشكل وبهذه الطريقة“.

معالي رئيس مجلس الإدارة @Turki_alalshikh:

"#مسابقة_القران_والاذان في برنامج #عطر_الكلام لقيت اهتمام خاص وحرص من سيدي ولي العهد اللي لولا الله ثم هو ما لقيت النور بهذا الشكل وبهذه الطريقة" pic.twitter.com/PyOS1cJylj — عطر الكلام (@OtrElKalam) April 20, 2022

وتعتزم هيئة الترفيه تنظيم المسابقة العام المقبل أيضًا.