اليونيسف: وفيات الحوامل تزيد لثلاثة أمثالها في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأربعاء، إن عدد النساء اللائي يمتن في لبنان بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل زاد إلى ثلاثة أمثاله تقريبا وسط أزمة اقتصادية ساحقة مستمرة منذ ثلاث سنوات شهدت فرار أطباء وقابلات من البلاد.

وتؤثر الأزمة كذلك على صحة الأطفال خاصة بين اللاجئين السوريين الذين فروا إلى البلاد عبر الحدود.

وقالت اليونيسف إن ثلث الأطفال لم تكن لديهم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية حتى أكتوبر تشرين الأول 2021 وزاد عدد الأطفال الذين يموتون خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الولادة ”بدرجة كبيرة بين اللاجئين في أربعة أقاليم جرى تقييمها من 65 وفاة لحديثي الولادة في الربع الأول من 2020 إلى 137 وفاة في الربع الثالث“.

واستقبل لبنان 1.5 مليون لاجئ سوري أي ما يمثل نحو ربع سكانه وفقا لتقديرات رسمية.

وقالت إيتي هيجنز ممثلة اليونيسيف في لبنان ”تتكرر عدم قدرة الآباء والأسر على الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية لأطفالهم، في حين يجاهد العديد من العاملين المخلصين في مجال الرعاية الصحية للإبقاء على العمل جاريا في ظل الأزمة“.

وقالت المنظمة إن نحو 40 بالمئة من الأطباء خاصة الذين يختصون برعاية النساء والأطفال غادروا البلاد إضافة إلى 30 بالمئة من القابلات، ما أضعف نوعية هذه الخدمات في بلد كان يعتبر مركزا للرعاية الصحية في المنطقة.

وأضافت المنظمة في تقرير صدر اليوم الأربعاء: ”لبنان حقق نجاحا كبيرا في الحد من وفيات الحوامل لكن الأعداد زادت مجددا في الفترة من 2019 إلى 2021 من 13.7 إلى 37 وفاة من كل ألف ولادة“.

وذكر فيصل القاق منسق اللجنة الوطنية للأمومة الآمنة أن عدد وفيات الحوامل في ارتفاع، ويرجع بدرجة كبيرة للسلالة دلتا من فيروس كورونا في 2021 لكنه قال إن الأزمة عامل كذلك وراء الزيادة.

وأشار إلى أن الأزمة اللبنانية متغير قوي، وتابع أن الأمهات ربما لا يذهبن إلى الأطباء بشكل كاف أو يخشين الذهاب بسبب التكلفة، وأن هذا يعطي الأمهات شعورا بأنهن لا يستطعن الذهاب إلى الطبيب.

وقالت اليونيسف إن ارتفاع تكاليف النقل والخدمات بسبب انهيار قيمة العملة ورفع أغلب الدعم عن الوقود والأدوية جعل الرعاية الصحية ليست في مقدور الكثيرين.

وتراجعت معدلات تطعيم الأطفال، ما ترك مئات الآلاف عرضة لأمراض يمكن الوقاية منها مثل الحصبة والالتهاب الرئوي.