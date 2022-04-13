إثر حادثة "كاهن الإسكندرية".. البابا تواضروس يطالب بـ"حفظ سلام المجتمع‎"

علّق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على حادث مقتل القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية، في الجريمة المعروفة إعلاميا بـ“كاهن الإسكندرية“، داعيا لـ“حفظ سلام المجتمع“، على حدّ قوله.

وطالب البابا تواضروس، الأربعاء، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون الأجهزة المعنية بحفظ سلام المجتمع، خاصة فيما يتعلق بمسائل الأديان، مشيرا إلى حوادث الخطف، وما ينشر في الصحف أو يذاع على القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، بحسب بيان رسمي للكنيسة.

ونوّه إلى ما أسماه ”الدور الوطني التاريخي للكنيسة القبطية التي حملت دوما هموم الوطن وتساهم في مواجهة تحدياته عبر التاريخ“.

وجاء في نص تصريحات البابا: ”في هذا الأسبوع تألمنا لحادث الاعتداء على الأب الكاهن في مدينة الإسكندرية القمص أرسانيوس وديد. والحقيقة هو من الآباء المحبين، الذين لهم خدمة كبيرة جدا، وهذا الحادث السريع بكل ما تم فيه. ولكننا دائما ننظر إلى الله ونعلم أن الله يرى كل شيء، وننتظر بالطبع كل التحقيقات التي تتم والتي نرجو أن تتم بدقة، ويكون لها نتائج نعلمها جميعا على المستوى العام“.

وأضاف: ”ننتهز هذه الفرصة لكي أطلب وأرجو من كافة الأجهزة المسؤولة عن حفظ سلام المجتمع في مصر خاصة في مسائل الأديان وما يتعلق بها، أطلب وأرجو أن تقوم هذه الأجهزة بالضبط الدقيق لكل ما يُنشر في الصحف أو يذاع في القنوات أو البرامج أو على صفحات السوشيال ميديا، وكذلك حالات الاختفاء وحالات الخطف والتي تحتاج إلى شفافية؛ نظرًا لحساسيتها، وهي التي تؤثر سلبا على تماسك ووحدة الوطن، والأمر يحتاج إلى وقفات جادة“.

وأردف: ”الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي الكنيسة الوطنية التي تحمل هموم الوطن وتشترك في مواجهة تحدياته عبر التاريخ، ومعدنها الأصيل شاهد على دورها العميق في خدمة الوطن وحمايته وصون كرامته، وتقديم الصورة المشرقة عنه داخليا وخارجيا“.

وكشفت النيابة العامة في مصر، الجمعة الماضية، تفاصيل التحقيقات مع قاتل أرسانيوس وديد رزق، كاهن كنيسة العذراء بمحافظة الإسكندرية، التي انتهت بحبس المتهم احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداعه تحت الملاحظة الطبية بعد ادعائه ”المرض النفسي“.

وضبط أمن الإسكندرية مسنا عمره 60 عاما، قام بالاعتداء على رجل دين مسيحي أثناء سيره بمنطقة سيدي بشر شمال المحافظة الواقعة شمال مصر، باستخدام سكين كانت بحوزته.

وتم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أنه توفي خلال عملية إسعافه، وأثارت الواقعة حالة من الاستياء في مصر، والتنديد بها.