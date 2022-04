Old Enough برنامج واقع أبطاله أطفال بعمر السنتين يؤدون مهام للكبار (فيديو)

حظي أحد برامج تلفزيون الواقع في اليابان، باهتمام واسع من جمهور ”نتفليكس“، إذ يستعرض قصصًا واقعية لأطفال صغار، لا تزيد أعمارهم عن عامين، ينفذون مهمات يومية خاصة بالكبار دون مساعدة، في مشهد مؤثر.

وصدر برنامج Old Enough في الأصل في اليابان عام 1990 باسم Hajimete no Otsukai، والتي تُترجم إلى ”My First Errand“ أو ”مهمتي الأولى“ ، ولكنه يبث حاليًّا فقط في المملكة المتحدة، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويتم بث العرض في اليابان منذ 30 عامًا، بمعدل مرتين سنويًّا، في ظل قدر هائل من الاستعدادات يتم إجراؤها لتفقد طرق المهمات قبل البدء فيها، لطمأنة الجمهور والأهالي.

ويراقب فريق السلامة الخفي تحركات الأطفال الدائمة ويتم إبلاغ الجيران مسبقًا بأن الأطفال سيكملون المهام في المنطقة، بعد عملية اختيار مطولة للتأكد من قدرتهم على التعامل معها.

وبحسب الصحيفة، انتقل المشاهدون إلى تويتر للكشف عن مدى استمتاعهم بالمسلسل، لكن النقاد أبدوا قلقهم بشأن عمر الأطفال المميزين طوال الوقت.

وتقول الصحيفة إن من بين الحلقات العشرين واحدة لطفل يشتري أشياء من السوبر ماركت، بالإضافة إلى طفل آخر مكلف بصنع عصير الفاكهة، دون أي مساعدة من ذويهما، إذ يتابعهم طاقم تصوير برنامج الواقع.

وعرضت الحلقة الأولى في الموسم الجديد، طفلاً عمره عامين فقط، ويدعى ”هيروكي“، يقطع مسافة تتجاوز نصف ميل بعيداً من منزله، متوجهاً إلى البقالة، لشراء الكاري الحلو وكعكات السمك والزهور لأمه.

ويظهر الطفل ”هيروكي“ في مشاهد مصورة، وهو يتجول في متجر البقالة بحثًا عن المنتجات التي يريد شراءها، ثم يشتري ما يريد، وبعد أن يكمل المهمة يغادر المتجر.

وفي الحلقة الثانية، يواجه الطفل Yuta البالغ من العمر 4 سنوات تحديًا في صنع عصير اليوسفي بينما تحصد عائلته من حقل جده.

وبحسب ما يظهر في الحلقة، تضطر والدته إلى جره على الأرض بينما يحاول تجنب المساعدة في قطف الثمار قبل أن يعود إلى المنزل بمفرده لإكمال المهمة.

وتعرض حلقة أخرى طفلة تدعى ”كويكي“ بعمر 3 أعوام وهي تأخذ من والدتها وجبة غداء، وتوصلها إلى والدها في مكان عمله بالمرفأ، والذي يبعد مسافة 1.2 كيلومتر عن منزلهم.

وعرض البرنامج فيديو للطفلة ”كويكي“ وهي تعبر الطرق بثقة، وتتجنب الحديث مع الغرباء الذين يحيونها، ثم تنجح في توصيل وجبة الغداء إلى والدها، بعد شهر من انتهاء شقيقها الأكبر من مهمته الأولى بمفرده من خلال تسليم الهدايا التذكارية لجميع جيرانهم.

وتُظهر حلقات أخرى أطفالًا صغارًا يتنقلون في وسائل النقل العام، ويساعدون في أعمال آبائهم ويديرون المهمات بينما تُعزف الموسيقى الهادئة في الخلفية.