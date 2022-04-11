3 ساعات بين الإفطار والسحور.. كيف يصوم مسلمو أوروبا؟

يقول عرفان الحاج (33 عاماً) إن ”شهر رمضان بمثابة امتحان لتحسين درجة التحمل والصبر وقوة المجهود البدني“، على حد تعبيره.

ويقيم الحاج في مدينته فينمارك النرويجية، التي تصل فيها ساعات الصوم أحياناً إلى حوالي 20 ساعة.

وعرفان المنحدر من أصول عراقية يتحدث لـ“إرم نيوز“ عن صيام مسلمي الدول الإسكندنافية بالقول: ”بحكم غياب الشمس لمدة 3 ساعات فقط، نصوم حوالي 20 ساعة، وبعد الإفطار بحوالي 3 ساعات علينا أن نتناول وجبة السحور“.

ويتابع: ”رغم ذلك، يحيي مسلمو النرويج شعائر رمضان ويقيمون الإفطارات الجماعية أيام العطلة، كما تنظم الجاليات الإسلامية موائد الرحمن لأجل إحياء طقوس الشهر الكريم التي توارثناها في بلادنا“.

وفينمارك مقاطعة في شمال النرويج تجاورها مقاطعتا ترومس ونورلان، وتشكلان معاً حوالي ثلث مساحة البلاد، ويعيش فيها مسلمون من سوريا والعراق وباكستان وأفغانستان والصومال وغيرها.

وينقطع الصائمون عن الشراب والطعام لـ 20 ساعة، وعندما يأتي الشهر الكريم في فصل الصيف يصل عدد ساعات صيامهم إلى 22 ساعة.

وفي فنلندا وبريطانيا الأمر مشابه، ورغم ذلك تنتشر الأطعمة العربية في بعض المحال التجارية خلال شهر رمضان، كما يحرص أصحاب المحال العربية على تقديم احتياجات الصائمين من المواد الغذائية طوال الشهر الكريم.

وهنا يتحدث جلال الأيوبي (45 عاماً)، الذي يعمل في محل عربي بشارع ”إدجوار رود“ في بريطانيا: ”يوجد هنا حوالي 15 مطعماً لبنانياً، والعديد من المطاعم الجزائرية والمصرية والعراقية والتي تشكل لمّة عربية في شهر رمضان، والكل يأتي لتناول الطعام غير آبه بطول ساعات الصيام في بريطانيا“.

وأضاف الأيوبي: ”المهاجرون الجدد إلى بريطانيا يجدون صعوبة في أعوامهم الأولى مع الصيام الطويل، وبعضهم يأخذ بفتاوى بعض رجال الدين التي تنادي بالصوم على توقيت بعض الدول المجاورة بحيث يصبح عدد ساعات الصيام حوالي 15 ساعة، لكن بعد قضائهم سنوات هنا يعتادون على الصيام الطويل“.

ويتحدث الأيوبي عن رمضان الماضي الذي قضاه في فنلندا زائراً ابنه: ”كنا نصوم 23 ساعة في اليوم، طالما هناك نهار وليل، ينبغي على المسلم أن يصوم وقت النهار إلا من عجز عن ذلك، وكلما طالت فترة الصوم اشتدت عزيمة المؤمن وازداد صبره على تحمل الجوع والعطش“، وفقاً لقوله.

وسجل هذا العام أقصر صيام في شهر رمضان لدى المسلمين في نيوزيلندا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وجزر القمر بمعدل ساعات بلغ 11 ساعة صيام.

في حين يصوم مسلمو الدول العربية حوالي 15 ساعة تقريباً.

وفي أوروبا، يصوم المسلمون ما يقارب 18 ساعة، عدا جرينلاند وفنلندا والنرويج والمملكة المتحدة التي بلغ عدد ساعات الصيام فيها حوالي 20 ساعة وأكثر في بعض المقاطعات الشمالية.