لضمان "سلامة المرأة".. طهران تقر خطة لإنشاء حدائق منفصلة للرجال والنساء

أعلن عضو مجلس مدينة طهران (الحكومة المحلية)، محمد أغا ميري، يوم السبت، الموافقة على خطة لإنشاء حدائق منفصلة للرجال والنساء في العاصمة ذات الكثافة السكانية الأكبر في إيران.

وقال أغا ميري، في حديث لموقع ”ديدبان“ الإيراني، إنه سيتم تخصيص أكثر من 200 حديقة للنساء في هذا المشروع، زاعماً أن هذا القرار جاء بسبب ”ارتفاع الطلب من قبل الناس على إيجاد حدائق ومتنزهات منفصلة للرجال والنساء“.

وأكد أغا ميري بعض التكهنات بأن الحدائق في العاصمة الإيرانية تزداد ذكورية، وقال إن ”بلدية طهران تعتزم توفير بعض الحدائق للنساء والأطفال“، مشيراً إلى أنه ”في هذه الخطة تعتزم بلدية طهران توفير بعض الحدائق للأمهات والأطفال وتحويل هذه الحدائق إلى حدائق عائلية“.

وصرح عضو في مجلس مدينة طهران أن هذا المشروع يتم تنفيذه حاليًا في معظم الحدائق، وسيتم تنفيذه في حدائق أخرى في الأيام المقبلة.

ووصف أغا ميري الغرض من الخطة بـ“ضمان سلامة المرأة“، مشدداً على احتجاج الناس بشكل عام على عدم وجود حدائق آمنة في العاصمة طهران.

وأشار المسؤول الإيراني إلى وجود مخاوف لدى النساء من سرقة أطفالهن أثناء وجودهن في حدائق مختلطة تضم رجالا، مبيناً أن ”مختطفي الأطفال هم من الرجال فقط“.

وهذه هي المرة الأولى التي ينقل فيها أحد المسؤولين قول ”الشعب“ إنه لا توجد حتى حديقة آمنة في عاصمة إيران، وإن انعدام الأمن كبير لدرجة أن الأمهات قلقات بشأن اختطاف أطفالهن.

وقال: ”نساؤنا يمكنهن بسهولة ممارسة الرياضة أو الدراسة أو الاستمتاع مع أطفالهن في هذه الحدائق“، مشيرة إلى أن أكثر من 200 حديقة مخصصة للنساء.

وأعلن رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، الأسبوع الماضي، عن بناء خمس حدائق خاصة للنساء في طهران، مضيفاً أنه ”بهذه الطريقة سيرتفع عدد الحدائق الخاصة بالنساء في العاصمة الإيرانية إلى 12 حديقة“.

ويوم الأحد الماضي، قالت فاطمة سليمي، عضو مجلس مدينة مشهد ثاني أكبر المدن بعد طهران، إنه سيتم بناء أربع حدائق جديدة للنساء في المدينة.

في حين ذكرت وكالة أنباء تسنيم المقربة من الحرس الثوري، في تقرير لها، أن بناء ثماني حدائق خاصة بالنساء ”أهم مطلب لنساء كرمانشاه“.