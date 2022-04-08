بعد موجات الهجرة الأخيرة.. أجواء رمضان تزدهر في المدن الأوروبية

”أعزائي المسلمين، مع بداية شهر الصيام أتمنى لكم فترة من التأمل والسعادة مع عائلاتكم، رمضان مبارك“.

بهذه التغريدة هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس المسلمين في ألمانيا بحلول شهر رمضان، فيما نشرت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك مقطع فيديو هنأت عبره المسلمين بالشهر الكريم.

وفي العديد من الدول الأوروبية انتهزت الحكومات فرصة شهر رمضان لإطلاق مبادرات هدفها تقريب الجاليات الإسلامية من المواطنين الأوروبيين، في الوقت الذي قدمت فيه بعض وسائل الإعلام الغربية تقارير وبرامج تمحورت حول خصوصية الشهر الفضيل وطقوسه وعاداته.

أهلاً رمضان.. هنا أوروبا!

وتظهر بشكل جلي معالم شهر رمضان في مدن أوروبية يقطنها المسلمون، وكثيراً ما تحتضن شوارعها احتفالات وطقوس المسلمين وحركة ازدحام الصائمين والمتسوقين قبل موعد الإفطار، سيّما في الأسواق والشوارع العربية.

وتفيد تقارير أن هذا الحضور الرمضاني في المدن الأوروبية بات جليا، وخصوصا بعد موجات الهجرة الأخيرة إلى أوروبا ولا سيما ألمانيا التي اتبعت في العام 2015 سياسة ”الأبواب المفتوحة“ واستقبلت نحو مليون لاجئ معظمهم من سوريا.

أيهم شاهين (31 عاماً) سوري يعيش في ألمانيا منذ 5 أعوام يتحدث لإرم نيوز: ”في السنوات السابقة عندما كان النزوح العربي إلى أوروبا في بدايته، كنا نحيي طقوس رمضان كالغرباء وفي بعض الأحيان لا أغالي عندما أقول خلسة، وذلك بسبب استهجان المجتمع الأوروبي لهذه الطقوس، أما اليوم، أصبحنا نعيش طقوس رمضان كما نعيشها في بلادنا خصوصاً في الأحياء العربية“.

يعيش أيهم في حي يقطنه العرب بكثرة في مدينة دوسلدورف ويتحدث لإرم نيوز عن جولته كل يوم قبل الإفطار على المحلات العربية في المدينة: ”أقوم بالتسوق كل يوم بعد العمل، لإحضار السلع اللازمة لإفطار اليوم التالي وشراء بعض التمور وقمر الدين والمعجنات العربية، أما إفطار وسحور عطلة نهاية الأسبوع فيكون في منزل كبير يستوعب العائلة والأصدقاء لإحياء هذا الطقس الرمضاني الجميل بشكل جماعي“.

ولا تغفل التقارير الإعلامية عن معاني ودلالات وطقوس هذا الشهر، إذ نشر موقع ”دويتشه فيله“ الألماني، باللغة العربية، تقريرا عن المشروبات والأطباق التي تزين موائد رمضان مثل التمور و“الحريرة“ المغربية، والقطايف والكنافة الشامية، والزلابيا، وشراب التمر هندي، وطبق الفتوش اللبناني، ومشروب الخشاف، والهريس الخليجي.

من جانبه قدم موقع ”غيسوندهايت“ الألماني المختص في تقديم النصائح الطبية، نصائح للصائمين بتجنب تناول بعض المواد الغذائية وتنظيم المواد الغذائية المتناولة في وجبتي الإفطار والسحور.

واقترح الموقع بعض أنواع وأصناف الأطعمة الملائمة لوجبتي السحور والإفطار في رمضان.

تآخ وامتزاج ثقافي

يعيش في أوروبا نحو 26 مليون مسلم بحسب آخر الإحصائيات، ويتجمع عدد كبير منهم في أحياء باتت تحمل صبغة عربية، الأمر الذي يضفي طابعاً رمضانياً على أجزاء من هذه الأحياء خصوصاً في محيط المطاعم والمحلات العربية والتي تقيم معظمها إفطارات جماعية تمنح الفرصة للتعارف بين الصائمين في المدينة.

يتحدث عمر السومري (47 عاماً) عراقي يعيش في بلجيكا لإرم نيوز عن الطقوس التي تقيمها الجالية المسلمة في بروكسل: ”في شهر رمضان الكريم أُنظم أنا ومجموعة من المتطوعين والجمعيات الخيرية موائد جماعية للإفطار ندعو إليها المسلمين وغير المسلمين، ونحاول من خلالها مزج الثقافات وتعريف المجتمعات الأخرى بعادات وطقوس الإسلام في الشهر الكريم“.

يضيف العراقي الذي يعيش في أوروبا منذ عشرة أعوام: ”دَعَونا في الأعوام السابقة شخصيات رسمية وشعبية من المجتمع البلجيكي للمشاركة في هذه الموائد الرمضانية، وتلقينا دعوات أيضاً من طلاب كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن لخيمة رمضانية أقاموها لإفطار المسلمين والمشردين وأبناء الأديان الأخرى“.

صيامٌ مضنٍ غرب القارة..

احتضان معظم المجتمعات الأوروبية للمسلمين وعاداتهم يعد أمراً لافتاً في الآونة الأخيرة، فالعام الماضي شاركت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إفطارات كثيرة تقيمها الجالية الإسلامية الألمانية، إلا أن ذلك لا يحيد جانباً الصعوبات الكبيرة التي يعانيها بعض المسلمين في دول أوروبية أخرى مثل تلك التي تطول فيها ساعات النهار لتصل عدد ساعات الصيام إلى قرابة 19 ساعة يومياً كبريطانيا والسويد والنرويج، ما يجعل الفاصل بين الإفطار والصيام حوالي ساعتين فقط.

يوجد في بريطانيا أكثر من 2.5 مليون مسلم بحسب الإحصاءات أما في فرنسا فيعيش 6 ملايين مسلم، فيما يبلغ عدد مسلمي ألمانيا أكثر من 5.3 ملايين بحسب دراسة أجراها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين عام 2021، وفي السويد يشكل المسلمون ما نسبته 4٪ من سُكان البلاد البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة.