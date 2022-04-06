بعد عرض أعمال درامية برمضان.. مقترح بإعلان جنسية الممثلين يثير الجدل في الكويت

أثار رجل الأعمال الكويتي طلال فهد ثنيان الغانم، جدلا واسعا بين النشطاء عبر المنصات الإلكترونية، عقب تقديمه اقتراحا مثيرا يتعلق بجنسيات الممثلين الذين يشاركون في أعمال درامية كويتية، ومحسوبين على الكويت رغم أنهم غير كويتيي الأصل.

وجاء اقتراح الغانم على خلفية الجدل والاستياء الذي أحدثه مسلسل ”من شارع الهرم إلى“، عقب تطرقه إلى قضايا اجتماعية حساسة رفض كثير من الكويتيين تسليط الضوء عليها وعرضها بأعمال درامية.

وطالب رجل الأعمال الغانم وزارة الإعلام باشتراط إضافة جنسية كل ممثل إلى جانب اسمه حتى لا يظن المشاهد الخليجي بأن العمل كويتي، وفق قوله.

وبرر الغانم طلبه الذي أشار إليه بتغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ بأنه نتيجة ما شاهده من ”إسفاف“ في بعض الأعمال الكويتية.

ولاقى اقتراح الغانم تفاعلا واسعا وردود أفعال متباينة من بعض النشطاء، منهم من أيَد حديثه، كالناشط حسين العبيدلي الذي اعتبر أن هذا الاقتراح في محله، مبينا أن بعض الأعمال شوَهت صورة المجتمع الكويتي المحافظ.

وأيدت نرمين الحوطي، الأستاذ المشارك في النقد المسرحي، اقتراح طلال الغانم، معتبرةً أنه اقتراح ”صائب“.

وبذات السياق، قال الناشط محمد الكندري ”فعلا أكثر الممثلين غير كويتيين لا حيا ولا مستحى.. ما يراعون انه في صغار يتابعون التلفزيون المشكلة انه اسمه مسلسل كويتي وللأسف بعض الممثلين لا عادات كويتية ولا أخلاق“.

وهناك من انتقد حديث الغانم واستنكره، واعتبر أنه لا علاقة للجنسية بما يتم عرضه في الأعمال الدرامية، وأن القضايا التي تمت إثارتها هي قضايا موجودة في جميع المجتمعات ويجب تسليط الضوء عليها.

وعلَق الناشط علي الصايغ بهذا الاتجاه، قائلاً ”اخوي انا ما شفت المسلسل بسالك سؤال مباشر جدام متابعينك.. الكويت فيها ولا احنا مدينه فاضله تمشي على السراط المستقيم؟. ليش نهاجم الشي ونوقفه ليش مانواجه ونحاربه .اي موجود وغلط الي يسونه“.

وانتقد الكاتب محمد النشمي اقتراح الغانم، حيث قال، ”ماشالله خوش فكرة شلون ما يات على بالنا من زمان“.

واستنكر الناشط عبدالله العوضي اقتراح الغانم، إلا أنه انتقد بعض الأعمال الكويتية، وأشار إلى أن الحل يكون في مراقبة الإعلام وضبط الكتَاب والمخرجين.

ويحمل كثير من الفنانين الذين عُرفوا بمشاركتهم في الأعمال الكويتية جنسيات أخرى من دولهم، حيث إن بعضهم يعيش في الكويت منذ الطفولة، منهم من تنحدر أصوله من إيران والعراق ومصر وسوريا وغيرها من الدول.

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع الجدل الذي أحدثته بعض مشاهد مسلسل ”من شارع الهرم إلى“، الذي تلعب فيه الفنانة هدى حسين دور البطولة، بسبب تطرقه لقضايا مثيرة، وحساسة منها قضية الخيانة الزوجية، وجرائم الشرف، والرجل الناعم.

ووصف النائب حمدان العازمي هذا العمل بـ ”الهابط“، معتبرا أنه يدعو ”للرذيلة والانحطاط“، وطالب وزارة الإعلام بالتحرك وسحب ترخيص الشركة المنتجة له بالرغم من أنها شركة غير كويتية.

والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح، وإنتاج شركة (Eagle Films Production) للمنتج اللبناني جمال سنان، ويشارك فيه نخبة من الفنانين من عدة جنسيات عربية، منهم: خالد البريكي، نور الغندور، مرام، محمد الرمضان، إيمان الحسيني، أحمد إيراج، ليلى عبدالله، نور الشيخ، فرح الصراف، والسورية روعة السعدي، وغيرهم.