سقط أخيرا في قبضة الشرطة.. ثعلب يثير الذعر قرب الكونغرس الأمريكي

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

بعد ساعات من البحث، أمسكت شرطة الكابيتول الأمريكي بثعلب عدائي كان يهاجم المارة في وسط العاصمة الفدرالية واشنطن.

وكتبت شرطة الكابيتول أمس الثلاثاء عبر منصة ”تويتر“، ”تنبيه: تم الإمساك به“، مرفقة التغريدة بصور للحيوان ذي الشدق الأبيض والأحمر داخل قفص بعد الإمساك به في المساحات الخضراء لهضبة الكونغرس، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقد تعرض أشخاص عدة ”للهجوم أو العض“ من جانب ثعلب على مقربة من هذا المحفل الأساسي للديمقراطية الأمريكية، وفق بلاغات وردت إلى شرطة الكابيتول.

وأشارت شرطة الكابيتول إلى أنها تلقت صباح أمس الثلاثاء ”اتصالا بشأن ثعلب كان يقترب من طاقم العمل“ على هضبة الكونغرس حيث مقر مجلسي النواب والشيوخ.

ولفتت إلى إمكان أن يكون لهذا الثعلب ”مخبأ“ في المساحات الخضراء المحيطة بمبنى الكابيتول.

وأفادت الأنباء بأن عضو الكونغرس الأمريكي آمي بيرا من كاليفورنيا تعرض لعضة في ساقه من ثعلب أثناء سيره إلى المكتب يوم الإثنين.

وقال بيرا مازحا في تغريدة ”ماذا يقول الثعلب؟ الليلة الماضية، عرفت“.

وكتب بعد ظهر الثلاثاء يقول ”بغض النظر عن المزاح، عضات الحيوانات خطيرة للغاية“، مضيفا ”في حالة التعرض لهجوم كهذا، يرجى الاتصال بالطبيب على الفور“.

وذكر متحدث باسم بيرا إن المشرع توجه إلى مستشفى والتر ريد ليلة الإثنين، حيث تلقى حقنة ضد داء الكلب وأخرى ضد التيتانوس وكذلك حقنة الغلوبولين المناعي ”بدافع الحذر“.

كما كشفت شيمينا بوستيلو، مراسلة مجلة ((بوليتيكو)) أنها تعرضت للعض.

وسُئل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ والجمهوري ميتش ماكونيل خلال مؤتمر صحفي عما إذا كان قد رأى الثعلب.

وليس وجود الثعالب في واشنطن وسائر المدن الأميركية أمرا غير اعتيادي، لكنها تتجنب في العادة أي احتكاك مع البشر، وفق السلطات البيئية المحلية.

والثعالب الحمراء شائعة في واشنطن العاصمة، حيث يعد منتزه روك كريك موطنا لعدد من الثدييات.