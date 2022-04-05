تفاعل حكومي في مصر مع قضايا أسرية طرحها مسلسل نيللي كريم

أصدر المجلس القومي للمرأة في مصر بيانا اليوم الثلاثاء بشأن قانون الأحوال الشخصية، خاصة في ما يتعلق بـ ”الولاية التعليمية“، وذلك بعد مناقشتها في الحلقات الأولى من مسلسل ”فاتن أمل حربي“ الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، ويعرض حاليا ضمن الأعمال المشاركة في الموسم الرمضاني.

وجاء في بيان المجلس: ”في إطار متابعة المجلس القومي للمرأة لقضايا المرأة المثارة في الدراما المعروضة خلال شهر رمضان الكريم، فقد رصد المجلس عدة مسائل في الأحوال الشخصية طرحها مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم، الذي يتحدث عن معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق“.

وأضاف ”القومي للمرأة“ في بيانه متحدثا عن المسلسل: ”تناولت أولى حلقاته قضية مهمة تتعرض لها الأم الحاضنة تخص مباشرتها للأمور التعليمية لصغارها من حيث التقديم لهم بإحدى المدارس أو نقلهم أو متابعتهم“.

وتساءل المجلس: ”هل يشترط الطلاق لكي تتمكن المرأة من تولي الأمور التعليمية لصغارها؟ وهل الولاية التعليمية دعوى قضائية؟ وهل تحتاج إلى إجراءات صعبه؟ وهل تطول المدة بين طلبها وإصدار المحكمة الأمر بها؟“.

وأشار إلى أنه ”من هنا يوضح مكتب شكاوى المرأة الإجراءات القانونية التي تنظم تلك المسألة، وبداية تنبغي الإشارة إلى أن المادة ٥٤ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدلة بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ نصت على أن (التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة)“.

وواصل البيان شرح مواد قانون الأحوال الشخصية موضحا: ”كما أصدرت وزارة التربية والتعليم الكتاب الدوري رقم ١ لسنة ٢٠٠٨ بأن يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال في سن الحضانة، كما ورد بالكتاب الدوري رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٧ أنه حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك“.

وتابع البيان: ”وهو ما يتيح للمطلقة الحق في الولاية التعليمية دون اللجوء إلى المحكمة، كما يمكن للزوجة أو المطلقة أو غيرهما من ذوي الشأن المطالبة بالولاية التعليمية عن طريق المحكمة بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية“.

وختم المجلس بيانه قائلا: ”يمكن للزوجة المطالبة بالولاية التعليمية طالما كان الصغار معها وكانت هناك خلافات بين الزوجين، كما أن الولاية ليست دعوى قضائية وإنما طلب على عريضة بإجراءات يسيرة وصور مستندات أساسية كالبطاقة ووثيقة الزواج/ الطلاق وشهادات الميلاد للصغار، وتحدد المحكمة لنظر الطلب أقرب جلسة ممكنة وتصدر قرارها في أولى جلساتها، فحق الولاية التعليمية على الطفل يكون للحاضن رعاية لمصلحة الطفل الفضلى“.

جدير بالذكر أن مسلسل ”فاتن أمل حربي“ يناقش العديد من القضايا الخاصة بقهر المرأة في قانون الأحوال الشخصية في مصر، وهو من تأليف الكاتب والإعلامي المصري المثير للجدل إبراهيم عيسى، ومن بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، ومن إخراج محمد العدل.