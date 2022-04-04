مسلمو أوكرانيا يحيون طقوس رمضان تحت نيران الحرب

”إمساكية رمضان“، قد تكون أكثر جملة يبحث عنها مسلمو أوكرانيا عبر محركات البحث في الأيام الأولى لشهر رمضان الكريم، فالمدافع لن يقتصر دويّها على موعد غروب الشمس إيذاناً بحلول الإفطار، والمآذن لن تصدح في كل أنحاء البلاد مثل دونيتسك ولوغانسك، اللتين دمر القصف 3 مراكز إسلامية ومساجد فيهما منذ بداية الحرب.

وحتى فلكياً، تعذر رؤية الهلال فوق مدن أوكرانية طُمست سماؤها بسحب سوداء، لذلك تسجل البلاد هذا العام صياماً استثنائياً ثانياً بعد رمضان كورونا الماضي.

وتغيرت طقوس رمضان كثيراً عن السنوات السابقة بحسب بلال الوائلي (49 عاماً)، وهو مسلم سوري مقيم في أوكرانيا.

يقول الوائلي لـ“إرم نيوز“ إنه ”في السنوات السابقة كنا نستيقظ على السحور بشغف ورغبة لممارسة طقس جميل بطابعه الديني والاجتماعي، أما اليوم نستيقظ على أصوات القصف والضربات، وأحياناً نتناول وجبة السحور في أقبية قطارات المترو خوفاً من الضربات“.

ويضيف الوائلي، الذي يعمل تاجراً في مدينة بولتافا: ”كنا نقيم الموائد على وجبات الإفطار، وكانت المطاعم والجوامع تقيم الموائد الجماعية، لكن هذه السنة توقفت هذه النشاطات“.

وتابع: ”حتى صلاة التراويح في الجامع مُنعت بقرار من الإدارة الدينية في أوكرانيا التي أوعزت للمسلمين البقاء في منازلهم، وعدم إحياء أي صلوات جماعية حرصاً على سلامتهم“.

رمضان بلا طقوس

ولم تجد الفعاليات الإسلامية منابر لها هذا العام بفعل الحرب، فالمساجد والمراكز الإسلامية أبوابها موصدة، وطقوس الإفطار الجماعي التي كانت تقليداً رمضانياً أوكرانياً في الأعوام السابقة منعت بقرار واضح من الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا، كذلك المطاعم العربية والشرقية التي كانت تقيم إفطارات جماعية هي مغلقة اليوم، إما لنزوح أصحابها أو لتماسها خطوط العمليات العسكرية.

وعجز كثير من العائلات المسلمة في أوكرانيا عن توفير كلفة موائد الإفطار الغنية بأطباقها؛ بسبب العوز الناجم عن الحرب.

وهنا يقول الوائلي إن ”المواد الاستهلاكية متوفرة في أوكرانيا، لكن العرب والمسلمين كانوا يعتمدون بشكل كبير خلال شهر رمضان على المحلات العربية لشراء حاجياتهم، خصوصاً تلك المتعلقة بشهر الخير، كالتمور وقمر الدين والعصائر الرمضانية، وبعد الحرب كل هذه المحلات العربية أغلقت، كما أن ظروف الحرب الاقتصادية تمنع إقامة تلك الموائد الغنية والمتنوعة“.

أما المبادرات المجتمعية الإسلامية التي كانت ناشطة العام الماضي خلال جائحة كورونا، فقد حاولت هذا العام تخفيف معاناة المسلمين في أوكرانيا، عبر محاولات خجولة لخلق أجواء رمضانية خاصة بهم في ظل الحرب، اقتصرت على جمع التبرعات وتوزيع طرود غذائية على المدن المحاصرة، بينما نظمت الإدارة الدينية سلسلة دروس ومحاضرات مستخدمة تقنيات الفيديو عبر شبكة الإنترنت.

من جانبه، يقول محمد إسماغيلوف (37 عاماً)، أوكراني مسلم يقيم في خاركوف، إنه ”لا يوجد أجواء مواتية للصيام للأسف، كثير من المسلمين لا تقوى أجسادهم على الصيام وبعضهم فطر تحت تأثير ظروف قاهرة“.

ويروي إسماغيلوف في حديثه لـ“إرم نيوز“ ما جرى معه وعائلته في اليوم الثالث من شهر رمضان، قائلا: ”استيقظنا فجراً على أصوات القصف، وهرعنا إلى الملاجئ، وقضينا هناك ساعات طويلة، اضطررنا إلى شرب الماء نتيجة حالة الهلع والخوف التي أصابتنا، وبعد ساعات من المكوث في الملجأ لم أجد نفسي إلا مولعاً لفافة تبغ وجالساً منتظراً ما ستحمله لي ولعائلتي الساعات القادمة“.

وتعد أوكرانيا موطنا للإسلام والمسلمين منذ بدايات القرن الخامس عشر، ووفقاً لإحصائية جرت عام 2016، شكل مسلموها نسبة 0.9% من مجموع السكان الكلي، في حين تقدر المصادر اليوم عدد مسلمي أوكرانيا بنحو مليون نسمة، إضافة لحوالي مليون مسلم أجنبي.