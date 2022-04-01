السبت أول أيام شهر رمضان في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أن يوم غدٍ السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وفق ما أفادت قناة ”الإخبارية“ الرسمية عبر حسابها على موقع تويتر.

ونقل حساب ”الإخبارية“ على ”تويتر“ أن لجان استطلاع شهر رمضان تمكنت من رؤية الهلال في مرصد حوطة سدير، ومرصد تمير.

في حين أعلنت سلطنة عُمان، وماليزيا، وسلطنة بروناي، وإندونيسيا، أن يوم الأحد 3 أبريل هو غرة شهر رمضان المبارك.

وفي بيان نشره حساب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، ذكرت أنه بعد اجتماع اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية لم تتلقَ أي بلاغ برؤية الهلال، وعليه فيكون، يوم السبت، هو المكمل لشهر شعبان، والأحد هو غرة شهر رمضان المبارك.