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الأحد أول أيام شهر رمضان في ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي
تاريخ النشر: 01 أبريل 2022 14:33 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2022 15:25 GMT

الأحد أول أيام شهر رمضان في ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي

أعلنت دول ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي، اليوم الجمعة، أن غدا السبت هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الأحد المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك. ووفق ما نشر حساب

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت دول ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي، اليوم الجمعة، أن غدا السبت هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الأحد المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ووفق ما نشر حساب مركز الفلك الدولي على موقع تويتر، فقد أعلنت إندونيسيا أنه ”بعد تحري الهلال من 101 موقع في مختلف أرجاء أندونيسا عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك“.

كما أعلنت ماليزيا أن الأحد 3 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ونقل المركز عن السلطات الدينية في سلطنة بروناي  عدم رؤية هلال شهر رمضان وأن الأحد 3 أبريل هو أول أيام الشهر الفضيل.

وتتحرى أغلب الدول الإسلامية، مثل السعودية ومصر والإمارات، اليوم الجمعة هلال رمضان، وتشير الحسابات الفلكية في المنطقة العربية أنه على الأغلب سيكون غدا هو أول أيام شهر رمضان المبارك، في حين من المقرر أن تعلن الرؤية الرسمية خلال ساعات.

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