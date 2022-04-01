الأحد أول أيام شهر رمضان في ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي

أعلنت دول ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي، اليوم الجمعة، أن غدا السبت هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الأحد المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ووفق ما نشر حساب مركز الفلك الدولي على موقع تويتر، فقد أعلنت إندونيسيا أنه ”بعد تحري الهلال من 101 موقع في مختلف أرجاء أندونيسا عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك“.

أندونيسيا تعلن رسميا: بعد تحري الهلال من 101 موقع في مختلف أرجاء أندونيسا عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك. #عاجل pic.twitter.com/BNxv2EmwFu — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 1, 2022

كما أعلنت ماليزيا أن الأحد 3 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ماليزيا تعلن أن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك. #عاجل pic.twitter.com/sJkWt04LrO — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 1, 2022

ونقل المركز عن السلطات الدينية في سلطنة بروناي عدم رؤية هلال شهر رمضان وأن الأحد 3 أبريل هو أول أيام الشهر الفضيل.

سلطنة بروناي تعلن رسميا قبل قليل عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك. #عاجل pic.twitter.com/Ruy8mrPmui — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 1, 2022

وتتحرى أغلب الدول الإسلامية، مثل السعودية ومصر والإمارات، اليوم الجمعة هلال رمضان، وتشير الحسابات الفلكية في المنطقة العربية أنه على الأغلب سيكون غدا هو أول أيام شهر رمضان المبارك، في حين من المقرر أن تعلن الرؤية الرسمية خلال ساعات.