الأفغان يبحثون عن النجاة بالعمل في مناجم الموت

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، إن ”الأوضاع المعيشية المأساوية التي يواجهها الأفغان، أجبرتهم على اللجوء إلى محاولة كسب الأموال عبر طرق قاتلة، تمثل خطرا داهما على حياتهم“.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء ”في مواجهة الجوع الذي يهدد حياتهم، يعمل الآلاف في مناجم الفحم بإقليم بغلان، ولكن إجراءات السلامة التي كانت توفرها الحكومة الأفغانية السابقة، قبل سيطرة حركة طالبان على السلطة، أصبحت من الماضي“.

وتابعت ”على مدار أكثر من 6 أشهر، يعاني الأفغان من أزمة اقتصادية مدمرة، تسببت في استنزاف الدخل، وارتفاع أسعار الطعام، وتركت الملايين جوعى. والآن وهم يسعون إلى النجاة، والوفاء بالاحتياجات الضرورية التي لا غنى عنها، فإنهم يتوجهون إلى مناطق بعيدة لكسب الرزق والبقاء على قيد الحياة“.

وأوضحت ”اضطرت العائلات في المناطق الريفية، لبيع أطفالهم مقابل سداد ديونهم التي لا يستطيعون الوفاء بها، إلى أسر أفضل حالا، أو زعماء قبليين في مدينة هرات الواقعة شمال غرب أفغانستان، كما قام رجال ببيع الكلى خاصتهم في السوق السوداء. وعلى طول الحدود مع إيران يوجد الآلاف الذين يريدون العمل، ويتحملون مقابل ذلك الضرب المبرح من جانب قوات الأمن“.

وأردفت ”في مناجم شيناراك بإقليم بغلان الواقع بالمنطقة الجبلية الواقعة شمال أفغانستان، يأتي 3 أضعاف الراغبين في العمل إلى المنطقة، مقارنة بالعدد قبل سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس الماضي، وفقا لمشغلي المناجم. من بينهم جنود سابقون، وضباط في الشرطة، وموظفو المجتمع المدني، وأصحاب متاجر، من بين ملايين فقدوا مصادر دخلهم خلال الأشهر الأخيرة“.

وأشارت إلى أنه ”على مدار عقود، فإن العمل غير الرسمي في المناجم، كان خيارا محفوفا بالمخاطر بالنسبة للقرويين الفقراء، كي يحصلوا على القليل من الدولارات يوميا. ولقي 200 شخص على الأقل مصرعهم في المناجم منذ اكتشاف الفحم في أفغانستان قبل 50 عاما، وفقا لما قاله كبار السن في المنطقة“.

واستطردت ”ولكن تلك المناجم أصبحت أكثر فتكا منذ سيطرة طالبان على السلطة، فعلى العكس من الحكومة الأفغانية السابقة، فإن طالبان لم توفّر أجهزة مراقبة الغازات السامة للمهندسين، ولم تقدّم لهم الأخشاب المستخدمة في الأنفاق، والتي تمتد داخلها إلى مئات الأمتار، وكانت النتيجة في نهاية المطاف مزيجا من المناجم فقيرة المعدات، وعمال مناجم عديمي الخبرة، عاجزين عن رصد مؤشرات الخطر“.

ونقلت عن باز محمد، أحد عمال المناجم الذي يبلغ من العمر 35 عاما، قوله ”الوضع الاقتصادي هو الذي يجبر الكثيرين على العمل هنا، والجميع يعلمون أن الموت يلاحقهم، الأمر أكثر خطورة من ذي قبل. لو كانت لدي أموال، فإنني لن استمر هنا لثانية واحدة“.

وقالت الصحيفة، إن ”عمال المناجم يشكون من نقص الدعم الحكومي على مدى أشهر، ولم يتم الرد على التماساتهم المقدمة إلى الحكومة المحلية لتوفير المهندسين وخزانات الأكسجين، وعدادات الغازات السامة، والأخشاب اللازمة للعمل في المناجم، وقام بعض الذين يديرون المناجم، بشكل غير رسمي، بشراء الأخشاب بأنفسهم، وخفضوا أجور العمال اليومية بنحو 40%؛ ما أجبر عمال المناجم على حفر أنفاق أضيق يصعب العمل فيها، وليست سليمة من الناحية الهيكلية.