مشاهير سعوديون يواجهون اتهامات بخداع مشترين لمنازل عبر إعلانات مضللة

وجهت قناة تلفزيونية حكومية، ومواطنون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهامات بالتضليل والخداع لعدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين يمتهنون الإعلان والترويج، بعد شكاوى سكان ضاحية سكنية جديدة بلا خدمات.

وبثت قناة ”الإخبارية“ الرسمية، تقريرا تلفزيونيا عن الضاحية السكنية الجديدة الواقعة شرق مدينة الرياض، على طريق الدمام السريع، وبدا أن بعض ملاك المنازل يعتمدون عل مولدات خاصة لتوليد الكهرباء التي لا تصل لمنازلهم الجديدة.

كما أظهر التقرير، الضاحية غارقة في ظلام دامس، بينما تجري المياه في شوارع على أطرافها حفر أسلاك كهرباء لم يتم ردمها، ولا تظهر أي معالم لضاحية سكنية عصرية.

فيديو | مستفيدون يعانون من عدم وجود الخدمات والمرافق التي وعد بها المطور العقاري.. ومتضرري مشروع سكني شرق الرياض: هربنا من المقاولين ووقعنا في فخ المطورين ومشاهير التواصل الاجتماعي مارسوا التضليل علينا#البورصة_العقارية#الإخبارية pic.twitter.com/GfSpnUzMAk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 27, 2022

ويقول سكان للضاحية إنها تبعد عن مدينة الرياض 30 كيلومترا، وإن المطور العقاري للمشروع لم يف بأيّ من وعوده حول الخدمات في الضاحية بعد أن سلمهم منازلهم، بما في ذلك خدمة توصيل الكهرباء والماء.

وقالت القناة الحكومية إن معظم المستفيدين من ملاك أكثر من ألفي فيلا سكنية في المشروع، تضرروا من غياب الخدمات بعدما تم إيهامهم في ”إعلانات من يطلق عليهم مشاهير (سناب شات) وتضليلهم بالمشروع“.

وحقق التقرير أكثر من 600 ألف مشاهدة على منصة تويتر وحدها في غضون ساعات، بينما راح مغردون سعوديون كثر يعيدون نشر إعلانات ترويجية للمشروع، يقدمها مشاهير معروفون في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر مشاهير وهم شبان وشابات سعوديون يتابع حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، مئات آلاف الأشخاص، وحتى ملايين الأشخاص، وهو يروجون للمشروع السكني ويحثون الناس على شراء منازل فيه.

ويقول سكان الضاحية إن الشركة المطورة للمشروع السكني لا ترد على شكاواهم، فيما قالت قناة ”الإخبارية“ إن وزارة الإسكان تلقت العديد من شكاوى المتضررين من المشروع، وإنهم ينتظرون استجابتها منذ نحو ثمانية أشهر.

ونشرت القناة صورة للمشروع في تصميمه النهائي، حيث تظهر المنازل المتراصفة بشكل منسق تقسمها شوارع متوازية تحيط بها الأشجار، بينما يظهر ملعب معشب على أحد أطرافها، قبل أن يقول التقرير التلفزيوني إن كل ذلك على الورق فقط، وإن الواقع هو أن الضاحية بلا خدمات.

وقال أحد سكان المشروع إن أغلب من اشتروا في المشروع تعرضوا للخداع وصدّقوا المسوقين التابعين للمطور العقاري للضاحية ومشاهير السناب على حد وصفه.

ولم تعلق الشركة المطورة للمشروع السكني على تقرير قناة ”الإخبارية“ والاتهامات التي أعقبته ضدها، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وانطلق بناء الضاحية السكنية بعد أن أطلقت المملكة عام 2017 مشروع ”سكني“، وهو تحت خطة حكومية تشرف عليها وزارة الإسكان، وتعتمد على شراكة مع البنوك والشركات العقارية لبناء منازل للسكان في مناطق المملكة الـ 13 لرفع نسبة تملك السعوديين للمنازل إلى 70% في العام 2030.

وقالت إحدى المغردات وتدعى ”هدى“ في تعليق على تقرير قناة ”الإخبارية“ ”#متضرر_بوابه_الشرق هل تعلم يا معالي الوزير ماجد الحقيل ماذا حل بألفي أسرة سعودية لك أن تتجول بعد صلاة العصر في مشروع بوابة الشرق لترى بعينك“.

ورد القائمون على حساب ”العناية بالمستفيدين“ التابع لمشروع ”سكني“ الذي تشرف عليه وزارة الإسكان بالقول ”مرحبا، تأكد بأن طلبك.. يحظى بمتابعة مستمرة من قبلنا ومن قبل الجهة المختصة، وسيتم التواصل معك فور الانتهاء من العمل على إجراءات طلبك. أبشر باللي يسرك“.