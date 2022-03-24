بعد فراق عامين.. رجل يخاطر بعبور الخليج على قارب مطاطي لملاقاة زوجته

أنقذت البحرية التايلاندية، اليوم الخميس، رجلا فيتناميا كان يحاول التجديف للوصول إلى الهند لملاقاة زوجته، التي اضطُر للابتعاد عنها عامين بسبب وباء كوفيد -19.

وكان هو هوانغ هونغ قد غادر فوكيت في جنوب تايلاند بداية آذار/مارس الجاري على متن قارب صغير قابل للنفخ يحمل القليل من عبوات الماء وأكياس المعكرونة سريعة التحضير.

والهدف من هذه الرحلة عبور خليج البنغال للوصول إلى الهند الواقعة على بعد حوالي ألفي كيلومتر لرؤية زوجته التي ابتعد عنها لمدة عامين؛ بسبب قيود السفر الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد -19.

وقد رُصد الرجل البالغ 37 عاما، يوم الأربعاء، من جانب قارب صيد قرب جزر سيميلان في تايلاند على بعد حوالي 80 كيلومترا من البر الرئيسي.

وقال القبطان بيشيت سونغتان، من مركز قيادة الأمن البحري في تايلاند، لوكالة ”فرانس برس“ إن الصيادين اتصلوا بالسلطات التي جاءت لإنقاذه وأوقفوه.

وأضاف القبطان أن هو هوانغ هونغ لم تكن لديه خريطة أو بوصلة أو نظام تحديد المواقع العالمي أو ملابس احتياطية، ولم يكن لديه سوى كمية محدودة من الماء.

وكانت رحلة الزوج المشتاق بدأت في فيتنام التي سافر منها إلى بانكوك. وعندما عرف أنه بحاجة إلى تأشيرة لدخول الهند، سافر بالحافلة إلى فوكيت حيث اشترى الزورق.

وعلى ما يبدو، أعاقته الرياح المعاكسة ولم يحرز تقدما يُذكر خلال أسبوعين من رحلته.

وسيُنقل هو هوانغ هونغ إلى فوكيت حيث سيخضع للاستجواب. وقد اتصلت السلطات التايلاندية بسفارتي فيتنام والهند للنظر في قضيته.

وفي إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1778 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 43 مليونا و 12 ألفا و749 حالة.

ونقلت صحيفة ”هندوستان تايمز“ عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 62 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 516 ألفا و605 حالات.

ومطلع الشهر الجاري، وبعد عامين تقريبا من دخول الهند في أكبر إغلاق في العالم للحد من تفشي جائحة كوفيد-19، عاد الطلاب اليوم إلى مدارسهم في ولاية ماهاراشترا غرب البلاد، في إشارة على استئناف الحياة الطبيعية مع تراجع معدلات الإصابة بالمرض، وفق ما نقلته وسائل إعلام عدة.