"بنوعدك ما تطلقي".. إعلان غريب يغضب الأردنيين

دعت ناشطات نسويات في الأردن، إلى مقاطعة علامة تجارية لمادة الأرز، بعد نشر إعلان ترويجي، اعتُبر ”مسيئا للمرأة والرجل على حد سواء“، وأثار جدلا في البلاد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل في الأردن، صورا ومقاطع فيديو، لإعلان يغطي بعض حافلات النقل العام في عمّان، لعلامة تجارية تختص بالأرز البسمتي.

إعلان لـ "أرز" يثير استياء الأردنيين أثار إعلان على إحدى حافلات النقل في العاصمة #عمان موجة استياء وغضب واسعين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي واتهامات بالإساءة للمرأة في #الأردن. وتداول ناشطون صورة الإعلان، كتب عليها عبارة "مع #أرز_أسامة بنوعدك ما تطلقي".#إرم_نيوز #Jordan pic.twitter.com/pDNjM0Phbb — إرم نيوز (@EremNews) March 21, 2022

وحمل الإعلان عبارة ”مع أرز أسامة، بنوعدك ما تطلقي“، إذ فُسّرت على أنها تربط بين الحؤول دون انفصال الأزواج، وجودة هذا المنتج.

Meanwhile in Jordan 🤢 🤮 pic.twitter.com/8PAOEMvI0J — Safa' Al Jayoussi (@Safaaljayoussi) March 20, 2022

ولم تنشر الشركة هذا الإعلان على الصفحة التي تحمل اسم المنتج، على موقع ”فيسبوك“، إلا أن الصفحة نشرت مقطع فيديو مأخوذا من برنامج تلفزيوني صباحي، مشهور في الأردن، أثناء الترويج لمنتج ”أرز أسامة“.

بالتزامن مع ذلك، أثار الإعلان، الذي انتشرت صوره بشكل واسع بين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل مستاءة ورافضة لهذا النوع من التسويق.

وطالبت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، سلمى النمس، بمقاطعة منتج ”أرز أسامة“.

وقالت النمس عبر ”تويتر“: ”بما أنه لا نملك أي أدوات وأطر لضمان القيم المقدمة في الإعلانات والدعايات، ادعو الجميع رجالا ونساء لمقاطعة أرز أسامة“.

بما انه لا نملك اي ادوات واطر لضمان القيم المقدمة في الاعلانات والدعايات، ادعوا الجميع رجالا ونساء #مقاطعة_أرز_أسامة https://t.co/OVxabfhM7S — Salma Nims | سلمى النمس (@Salmanims) March 20, 2022

بدورها، تساءلت الناشطة ديما فراج، عن الشركة صاحبة الإعلان، معتبرة أن الإعلان ”مسيء للرجل والمرأة“ على حد سواء.

عندي اهتمام اعرف مين هي الشركة المبدعة التي عملت اعلان ارز اسامة

ترى هي اهانة للمراة والرجل

انه الرجل عقله صغير وممكن على صحن ارز يطلق مرته #بس_بقول — ديما علم فراج (@Deema22) March 20, 2022

من ناحيته، نشر الناشط أنس الجمل مقطع فيديو يظهر حافلة نقل عام، تتحرك في شوارع العاصمة الأردنية، والإعلان يغطيها.

وقال الجمل ساخرا: ”أرز أسامة أحد أسباب منع الطلاق في الأردن“.

من جانبها، وصفت جمعية ”تضامن“ النسائية الأردنية، هذا النوع من الإعلانات، بأنها ”ظاهرة مسيئة للنساء والمجتمع بأسرة، ومسيئة لمنظومة الزواج والأسرة في مقاربة تهين مشاعر النساء والرجال على حد سواء وتستهتر بالقيم والروابط الأسرية وتهدد استقرارها“.

وطالبت الجمعية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، بإزالة إعلان أرز أسامة ”فورا، ومحاسبة القائمين عليه وفقا للتشريعات النافذة“.

ونوهت إلى أنه ”على الرغم من وجود تشريعات وسياسات في الأردن تنظم الإعلانات، إلا أنها في حقيقة الأمر لا تتضمن بشكل واضح حساسيتها للنوع الاجتماعي، كما أن الجهات المختصة لم تتلق أية شكاوى حول إعلانات مسيئة للنساء“، بحسب ما جاء في البيان.