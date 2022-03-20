أكراد العراق يحتفلون بعيد "نوروز" القومي

أحيا الأكراد في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، ”عيد نوروز“ القومي، بإقامة مختلف الفعاليات، مثل التجمعات البشرية، وإشعال النيران.

وفي المكان الشهير ”تلة ماما يارا“ بمحافظة السليمانية، تجمع عشرات الأكراد، وأوقدوا النيران في المشعل، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية المختلفة، مثل: ركوب الخيل، وارتداء الملابس الشعبية.

وتُسمى شعلة النار، بـ“شعلة كاوا الحداد“، وهي تمثل إيذانًا ببدءِ الاحتفالات الشعبية في تقليد سنوي يمثل تجددًا لدورة الحياة.

كما أشعل الأطفال والنساء، النيران داخل الأحياء السكنية، بشكل مصغر، فيما ذهب آخرون إلى سفوح الجبال، لحضور التجمعات البشرية، والقبلية، فضلًا عن فعالية إشعال النار.

ويخصص اليوم العشرون من الشهر الثالث، لتلك الاحتفالات، فيما من المقرر أن تبدأ، يوم غد الإثنين، السفرات السياحة، وخروج العائلات إلى المتنزهات بشكل جماعي.

وبدأت المواقع المخصصة لاستقبال السياح، بالاستعداد والتجهيز ليوم غدٍ، فيما شهدت الأسواق المحلية، إقبالًا كثيفًا لشراء مستلزمات النزهة.

ويعد ”نوروز“ عيدًا قوميًا يحتفل به الأكراد في جميع أنحاء العالم، وفي كردستان العراق يعد مناسبة رسمية، إذ تعطل كل الجهات الحكومية والأهلية، اعتبارًا من 21 آذار/ مارس، ولمدة 4 أيام، ويتم إيقاد شعلة ”نوروز“ في كل المدن الكردية.

وشارك رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في إشعال شعلة نوروز، في محافظة أربيل، بإقليم كردستان.

بدوره، هنأ رئيس الجمهورية، برهم صالح بمناسبة أعياد نوروز، فيما شدد على ضرورة تشكيل حكومة وطنية تأخذ على عاتقها التحديات الجسام في الإصلاح، ومكافحة الفساد ليكون أساسًا للحكم الرشيد.

وقال صالح في بيان صحفي، إن ”نوروز عيد الحرية والأمل، يُجسد في تاريخنا القريب والبعيد انتصارًا لإرادة الخير والحرية، ورفض الظلم والطغيان، مستندًا للإرادة الصلبة لشعبنا“.

وأشار إلى ”ضرورة تلبية الحقوق والحريات، وضمان حياة حرّة كريمة تليق بالتضحيات الجسام المبذولة في سبيل الحرية والكرامة“.

وتابع: ”نستقبل عيد نوروز هذا العام وبلدنا يمر بمرحلة فاصلة تتجلى في استحقاقات كبرى لا تقبل التهاون“.

وشدد على ضرورة ”تشكيل حكومة وطنية في إطار الاستحقاقات الدستورية، تأخذ على عاتقها التحديات الجسام، والملفات الاستثنائية الماثلة، وفي مقدمتها الاستجابة لتطلعات الشعب في أوضاع معيشية وأمنية وخدمية كريمة كأولوية قصوى“.

طالبان تلغي عطلة عيد النوروز

وفي أفغانستان، قالت حكومة طالبان إنها لن تقر عطلة رسمية للاحتفال بعيد النوروز هذا الأسبوع، لكنها بينت أنها لن تمنع الناس من الاحتفال بالعيد.

وقال محمد يونس صديقي المتحدث باسم وزارة العمل لـ“رويترز“ إنه لن تكون هناك عطلة رسمية، غدًا الإثنين، بمناسبة عيد النوروز.

وذكر متحدث باسم وزارة الإعلام أن ”العطلة لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية، لكن سيتم السماح بالاحتفالات الخاصة للمدنيين“.

وأفاد مسؤول بوزارة الإعلام: ”لا نحتفل رسميًا بعيد النوروز… إذا أراد الناس أن يفعلوا شيئًا فإننا لا نمنعهم“.