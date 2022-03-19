الأردن.. صورة "مِثلي" في كتاب مدرسي تثير جدلا ووزير التربية يوضح

أثارت صورة متداولة في الأردن، تم ربطها بمحتوى يتحدث عن ”المثلية الجنسية“ وأنها موجودة ضمن أحد الكتب المدرسية للأطفال، جدلا واسعا في البلاد، ما دفع الحكومة إلى الرد.

ونفى وزير التربية والتعليم الأردني وجيه عويس، يوم السبت، أن ”تكون الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمنة طفلين متماثلين في الزي، وتحتها كلمة (مِثلي)، هي ضمن أحد الكتب لرياض الأطفال في المملكة“.

وأكد عويس ”حرص الوزارة على المناهج الدراسية وإزالة التشوهات منها“، بحسب ما نقلت عنه قناة ”رؤيا“ المحلية.

وأشار الوزير إلى أن ”الصورة هي من أوراق عمل حضرها المعلم لتلاميذه كنشاط إضافي، وأن عبارة مِثلي في الصورة تعني شبيهي“.

وأوضح أنها ”غير مقصودة، وأنه كان من الأجدر عدم استخدامها“.

وتابع: ”ورقة العمل لم يقصد بها المعلم استخدام كلمة مِثلي بالمعنى الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأضاف أن ”المادة الـ 34 من قانون وزارة التربية والتعليم، تمنع قطعا استخدام أي مادة إثرائية دون أن تمر على اللجان المتخصصة، ثم تذهب لإقرارها في مجلس التربية والتعليم، وأن جميع المدارس بما فيها الأجنبية تخضع لقانون الوزارة“.

وقال الوزير الأردني إن ”لجنة مختصة من الوزارة ستتوجه الأحد إلى المدرسة للتحقق من ورقة العمل والمعلم بشأن ما ورد“.

وتم تداول الصورة بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، خلال يوم الجمعة.

وأشارت بعض التعليقات إلى أن المغزى من الصورة هو الترويج ”للمثلية الجنسية“ خصوصا وجود ”قلب حب“ عليها، فيما ذهب آخرون إلى أنها ”كانت ضبابية ولم توضح إن كانت تقصد ”المثلية الجنسية“ أم التشابه في الزيّ“.

وطالبت التعليقات الوزارة بتوضيحات حول المسألة، وسحب الكتاب إن صح المحتوى الموجود بداخله.

جدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي يثار حولها الجدل بشأن الكتب المدرسية في البلاد وتحديدا ضمن المحتوى الموجه للأطفال.

وكان أولياء أمور طلبة بالمرحلة التعليمية الابتدائية في الأردن، طالبوا العام 2019، بحذف عبارات وصفوها بـ“الجنسية والخادشة“، في كتاب العلوم الخاص بالصف الرابع الابتدائي.

وقال والد أحد الطلاب إنّه ”تفاجأ بهذه العبارات عندما كان يدرس لابنه فصلًا في مادة العلوم، حول مراحل تكوين الزهرة“، مضيفًا: ”من الممكن تعليم الطالب بصورة منطقية تقدر حساسية المرحلة العمرية لهم“.

الجدل الذي أثير يستند إلى استخدام لفظ ”الإخصاب“ و“التلقيح“ و“البويضة“ والمبيض“، وهي المصطلحات التي رآها المركز الوطني لتطوير المناهج ”غير منطقية“، كونها مرادفات غير جنسية بالمرة.