حضور لافت في أول حفل تنكري في السعودية

شهد اليوم الأول من الحفل التنكري الأكبر الذي أقيم أمس الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن موسم الرياض الترفيهي الذي انطلق قبل 5 أشهر، مشاركة واسعة وإقبالا لافتا من زوار الحفل الذين حرصوا على التنكر بأزياء غريبة.

وحرص المشاركون في الحفل الذي استضافته منطقة بوليفارد رياض سيتي ومنطقة ونتروندرلاند، على التنكر بأزياء شخصياتهم المفضلة في القصص والأفلام والرسوم المتحركة وغيرها من الشخصيات.

وارتدى المشاركون في الحفل الذي دخلوا إليه مجانا، أزياء وتصميمات تنكرية وأقنعة مختلفة ومميزة استمدوها من شخصيات أبطال خارقين وشخصيات الرسوم المتحركة ”الأنيمي“.

ونشرت الحسابات الرسمية لفعاليات ”موسم الرياض“ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو من الحفل التنكري الضخم الذي لقي إقبالا كبيرا من المتنكرين والزوار الذين حضروا بشخصياتهم الحقيقية لمشاهدة الحفل وتوثيقه بهواتفهم الشخصية.

أمس كان مختلف .. و #بوليفارد_رياض_سيتي كانت كأنها فيلم 😎

مع #مهرجان_التنكر .. اللي ينتظركم اليوم بفعاليات أكثر 🔥#موسم_الرياض pic.twitter.com/0SGmWTrft7 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) March 18, 2022

وانتهى اليوم الأول من الحفل بتوزيع العديد من الجوائز لأفضل المتنكرين، وهي عبارة عن سيارة للفائز بالمركز الأول و20 جهاز بلايستيشن وجوائز أخرى.

وكانت الجائزة الأولى وهي السيارة من نصيب شاب تنكر بشخصية البطل الخارق الرجل الوطواط ”باتمان“.

وشارك رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، في مهرجان التنكر، لكن عن بُعد من خلال مقطع فيديو بثه عبر حسابه في ”تويتر“ ظهر فيه متنكرا بقناع إحدى شخصيات الرسوم المتحركة، حيث أبدى سعادته بالمشاركة الكبيرة في الحفل وحث الجميع على المشاركة في اليوم الثاني منه.

رسالتي لكل زوارنا اليوم … وننتظركم بكرة بتنكر اقوى … فاجئوني … احبكم … #موسم_الرياض ❤️🇸🇦🔥 pic.twitter.com/KRHZFD67yr — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 17, 2022

وتم الإعلان والترويج للحفل قبل أيام، حيث وجهت الدعوة للمشاركة في هذا الحفل الأول من نوعه في المملكة، وأكد القائمون عليه منع إحضار الزوار والمشاركين أي اكسسوارات حادة أو أدوات خطيرة في المهرجان حفاظا على الأمن وسلامة الحضور.

وانطلق موسم الرياض في نسخته الثانية في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومن المقرر أن يختتم فعالياته الترفيهية الموزعة في العاصمة، بنهاية شهر مارس/آذار الجاري، ليكون بذلك واحدا من أطوال المواسم الترفيهية في العالم.

وتجاوز عدد زوار الموسم منذ انطلاقته 13 مليون زائر، النسبة الأكبر منهم هم من سكان العاصمة الرياض، إضافة إلى زوار من باقي مناطق المملكة وآخرين من خارج المملكة بينهم عرب وأجانب.

وتضمن موسم الرياض فعاليات ترفيهية أقيمت في مناطق عدة من العاصمة السعودية، وتنوعت الفعاليات بين الفنية والرياضية والمعارض والمسرحيات وغيرها.