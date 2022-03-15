كاتب فرنسي: بوتين يرى أن "روسيا المقدسة" الحاجز الأخير ضد تفشي المثلية

يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ”روسيا المقدسة“، الحاجز الأخير ضد تفشي المثلية الجنسية في العالم“، وفق ما ذكره مؤلف كتاب ”كبرياء وأحكام مسبقة“، الفرنسي فريديريك مارتل.

ألَّف مارتل ،وهو صحفي وباحث وكاتب، عشرات الكتب، أبرزها ”De la culture en Amérique“، وهو يتحدث حول الثقافة العالمية وحرب الإعلام، وكتابه ”سودوما“، وهو تحقيق دولي حول المثلية في الفاتيكان.

وسينشر هذا الأسبوع عن دار Bouquins Prides and Prejudices، كتابا من 1200 صفحة، يضم أول كتابين له ”الوردي والأسود“، و“المثلية الشاملة“.

بمناسبة هذا الإصدار حاورت صحيفة ”لوبوان لوبوان“، مارتل حول خطاب بوتين الذي يدور حول ”انحطاط الغرب“، والإعجاب الذي يثيره الرئيس الروسي عند بعض اليمين حول أرضية القيم والمثليين في روسيا.

وحسب الصحيفة، قال مارتل، إنه ”في روسيا يمكننا أن نتحدث اليوم عن كراهية الدولة للمثلية الجنسية“.

وأضاف ”لم يكن الأمر على هذا النحو دائما دون العودة إلى روسيا القيصرية أو تشايكوفسكي أو رودولف نورييف، لا بد من التذكير أنه خلال ولايته الأولى أراد بوتين أن يكون براغماتيًا إلى حد ما، قلما كان الشذوذ الجنسي يزعجه“.

وأشار إلى أنه ”بعد نهاية الشيوعية ازدهرت حياة المثليين في المدن الروسية الكبرى في العقد الأول من التسعينيات والقرن الحادي والعشرين“.

وتابع مارتل أن ”تحول التيار المحافظ حدث في 2012 عندما أصبح بوتين رئيسًا مرّة أخرى، بعد فترة رئاسة دميتري ميدفيديف القصيرة لروسيا.. من هنا تبلور الموضوع، إذ اشتدت اللغة والقوانين وقست، وأصبح رهاب المثلية أحد موضوعات النظام وانشغالاته الكبيرة“.

وفي رأي مارتل فإن ”رهاب المثلية هذا عبارة عن مزيج هجين من الوطنية الروسية المزعومة والنزعة المحافظة المتطرفة، والشرطة السياسية والرجولة العسكرية، وخاصة العقيدة الدينية“.

وأردف بالقول ”هناك أيضًا الديموغرافيا، وهي حجة غالبًا ما يلوح بها بوتين، وتتعلق بأن مكافحة المثلية الجنسية ستكون ضرورية للتعامل مع مشكلة معدل المواليد في روسيا“.

وقال الكاتب الفرنسي إن ”رهاب المثليين عند بوتين هو ما سمّيته رهاب المثلية البارد، بما أنها مسألة سياسية في الأساس.. إنها ليست رهاب المثلية الساخن الساري في 12 دولة لا تزال تحكم على المثليين جنسيا بعقوبة الإعدام“.

وأوضح أنه ”في روسيا لا يوجد شرطة الأخلاق، كما هي الحال في إيران أو غيرها، ولا يوجد ما يسمى الدفاع عن الانسجام، كما هي الحال في الصين“.

وأضاف ”لقد لمح بوتين إلى أنه حشد كل طاقته وهيأ نفسه للموضوع في حزم خلال المناقشات حول زواج المثليين واعتماده في الدنمارك أو إنجلترا أو فرنسا في الفترة خلال عامي 2012 و 2014“.

ولفت مارتل إلى أن ذلك ”لا يعني أن بوتين أضحى فجأة يكره المثليين، لكنه فهم الفائدة الإستراتيجية التي يمكنه أن يستمدها من رهابه حول المثلية الجنسية“.

وأوضح أن ”موقف بوتين مرة أخرى هو رهاب سياسي في الأساس، لقد أراد أن يأخذ زمام المبادرة في محاربة الثقافة الجنسية المثلية في الغرب لكي ينأى بنفسه عن أوروبا التي اعتبرها منحطة؛ لأنها تخلت عن جذورها المسيحية وفقدت قيمها“، على حد تعبيره.

وأكد أنه ”لا ينبغي التقليل من دور حليفته في هذا التطور، الكنيسة الأرثوذكسية، وفي المقام الأول البطريرك كيريل، المحافظ القديم بل وحتى أصولي، وله تأثير قوي بشكل غير طبيعي على سياسة الكرملين، وهو مهووس أيضًا بحرب الحضارة ضد هذا الغرب المنحل في سياق العلمنة، ففي خطبته الأخيرة ذهب إلى حد تبرير الحرب في أوكرانيا للقتال ضد البلدان التي تبارك استعراضات فخر المثليين“.

وأشار الكاتب في نهاية حواره الصحفي، إلى أنه ”في سياق مواجهة هذا الغرب المنحط، يعرض بطريرك موسكو والرئيس بوتين، كبديل للغرب روسيا المقدسة التي ستكون الحصن الأخير ضد المثلية الجنسية في العالم“.