إيران تستدعي رياضية رفعت شعارا لوقف الحرب ضد أوكرانيا

أعلنت لجنة التأديب في فريق ”مس رفسنجان“، اليوم الجمعة، استدعاء لاعبة الفريق ”مهسا كمالي“ التي تلعب أيضاً في صفوف المنتخب الإيراني؛ بسبب رفعها مؤخرًا شعار ”أوقفوا الحرب“ تحت قميصها، بعد تسجيلها هدفا في مباراة أمام فريق ”نفط آبادان“.

ووصف نادي مس رفسنجان، في بيان له، تصرف اللاعبة مهسا كمالي بأنه ”عاطفي وشخصي“، ووعد بـ“التعامل بحسم“ معها.

وقال النادي إن ”مهمة وسياسة نادي رفسنجان للثقافة والرياضة هي عدم التحرك في التيارات السياسية، وبذل النادي قصارى جهده حتى الآن للابتعاد عن الأطراف غير المهنية من أجل تحقيق أهدافه الثقافية والرياضية السامية“.

ومهسا كمالي هي لاعبة منتخب إيران لكرة الصالات للقدم، كما تلعب في فريق مدينة رفسنجان.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية اللاعبة مهسا كمالي واضعة عبارة على قميصها ”أوقفوا الحرب“، وذلك بعدما أحرزت هدفاً ضد فريق آبادان خلال مباراة جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي.

ولدت مهسا كمالي في 16 آب/أغسطس 1994 في مدينة زنجان شمال غرب إيران، وتمكنت من المشاركة مع المنتخب الإيراني لكرة الصالات للسيدات، وقد فاز المنتخب في عام 2018 بكأس آسيا لكرة الصالات للسيدات.

وأظهرت الحرب التي بدأتها القوات المسلحة الروسية ضد أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير الماضي، حالة من الانقسام السياسي في المواقف بين الأحزاب السياسية الإيرانية.

ففي حين يؤيد التيار الأصولي المتشدد ووسائل إعلامه ضمناً الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا ويحمل الولايات المتحدة مسؤولية ما حصل، يعارض التيار الإصلاحي هذا الهجوم ويصفه بـ“الغزو الأجنبي“.

ووصف زعيم الإصلاحيين في إيران الرئيس الأسبق محمد خاتمي، أمس الخميس، ما يحدث في أوكرانيا بأنه ”غزوة من قوة أجنبية“.

وقال خاتمي، في رسالة إلى المؤتمر الثالث لحزب جمعية المحاربين القدامى (أحد الأحزاب الإصلاحية): ”ما يحدث في أوكرانيا هو قمع أمة تريد أن تعيش بحرية واستقلالية“.

وأضاف خاتمي أن ”ما يحدث في أوكرانيا، بغض النظر عن أسباب هذا الوضع المؤسف، هو غزو أرض حرة من قبل قوة أجنبية“.

ويرى التيار المتشدد، من بينهم المرشد علي خامنئي، ”أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا سببها السياسات الأمريكية“.