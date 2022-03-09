مارس.. الشهر المحبوب والمكروه عند الأكراد

يتأمل حاجي شيخو (61 عاما) لثوانٍ معدودة علمًا كرديًا ينتصب على سارية في أحد شوارع مدينة القامشلي، شمال شرق سوريا، قبل أن يجيب عن سؤال: ”ماذا يعني لك شهر مارس / آذار؟“.

ويرتبط شهر مارس ارتباطا وثيقا بالأكراد في المناطق التي يقطنونها في كل من سوريا والعراق وتركيا وإيران، حيث باتت للشهر رمزية كبيرة ذات جوانب إيجابية وسلبية في آن معًا، ويعتبره الأكراد شهر الثورات والانتفاضات والأحداث والأفراح والأحزان كذلك.

ويسرد حاجي شيخو، الذي يعمل في بقالة صغيرة وسبق أن كان عضوا نشطا في أحد الأحزاب الكردية خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، أحداثا سماها ”مأساوية“ حدثت للأكراد في مارس، مؤكدا في الوقت نفسه وجود حدث واحد ”يثلج الصدور“، وفقا لتعبيره.

وقال حاجي شيخو، وهو بارع في حفظ التواريخ، لـ“إرم نيوز“: ”من الأحداث السلبية التي وقعت في شهر آذار؛ في الأول من مارس العام 1979 هو فقدنا لواحد من أبرز قادتنا ألا هو الملا مصطفى بارزاني، الذي عايش الدكتاتورية في مرحلة سقوط النظام الملكي“.

وأضاف: ”وفي 6 مارس العام 1975، تم توقيع اتفاقية مشؤومة (معاهدة الجزائر) بين نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين وشاه إيران محمد رضا بهلوي وبإشراف رئيس الجزائر آنذاك هواري بومدين، أنهت بموجبها قيام كيان كردي في منطقة الشرق الأوسط“.

ولف حاجي شيخو سيجارته وتابع وهو يدخن: ”كانت المأساة الكبيرة في يومي 16 و17 العام 1988، حين استخدم نظام صدام حسين الغازات الكيمياوية ضد سكان مدينة حلبجة الكردية في العراق، التي أودت بحياة نحو 5 آلاف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، في عدة دقائق“.

إلا أن قيام عيد ”نوروز“ أحدث الفارق في شهر مارس لدى الأكراد، ونقله من العتمة إلى النور، وفقًا لحاجي الذي كاد ينتهي من تدخين آخر نفس في سيجارته: ”عيد نوروز الذي يصادف في 21 مارس من كل عام هو عيدنا القومي الذي يعود تاريخه إلى ما قبل الميلاد، حين أعلن كاوا الحداد موت القائد الآشوري الظالم (الضحاك) في بلاد فارس شرقًا.

وحفل شهر مارس كذلك بالعديد من الانتفاضات الكردية ضد حكومات الدول التي يقطنون فيها، وهذه الأحداث وثقها الستيني حاجي شيخو في كراسة صغيرة موضوعة في درج خشبي في دكانه.

ومن هذه الانتفاضات (ثورة ديرسم) بقيادة سيد رضا في تركيا في 3 مارس 1937، والهجوم العسكري للنظام العراقي ضد ثورة بارزاني في 11 مارس 1974، وانتفاضة القامشلي في 12 مارس 2004، وكذلك انتفاضة كركوك في 12 مارس 1991، وانتفاضة دهوك، وانطلاق ثورة بارزاني في 15 مارس 1932.

ومن الأحداث الأخرى التي يتذكرها الأكراد مرارا في هذا الشهر، حريق سجن الحسكة في 24 مارس 1993، وإعدام الثائر الكردي البارز قاضي محمد في 31 مارس 1947، الذي أعلن عن قيام جمهورية مهاباد في إيران التي تأسست العام 1946، إلا أنها لم تصمد سوى 11 شهرا.