السعودية تقر نظاما جديدا للأحوال الشخصية

أقرت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، قانونًا جديدًا للأحوال الشخصية، ينظم بالتفصيل أحكام الخطبة والزواج والإرث المستمدة من تفسيرات الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام الأحوال الشخصية.

وسينشر النظام لاحقًا في الجريدة الرسمية التي تصدر كل يوم جمعة، متضمنًا مواده بالتفصيل، وتحديد موعد سريانه في المحاكم والمؤسسات الحكومية المعنية بتطبيقه.

وخضع النظام لنقاشات في مجلس الشورى العام الماضي، قبل أن تتم الموافقة عليه، وكان إقراره من قبل الحكومة مرتقبًا بعد تصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال فيها إن نظام الأحوال الشخصية سيصدر في الربع الأول من 2022.

والنظام الجديد واحد من أربعة أنظمة، صدر منها أيضًا نظام الإثبات، ومن المرتقب صدور نظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

وقال الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات صحفية العام الماضي، إن ”عدم وجود هذه التشريعات أدى إلى تباين في الأحكام.. لقد كان ذلك مؤلمًا للعديد من الأفراد والأسر، ولا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، وهو الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية“.

وتقول الرياض إن الأنظمة الأربعة ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية، وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.

ويستند نظام الأحوال الشخصية الساري في المملكة حاليًا إلى تفسيرات عدد من كبار علماء الدين في البلاد للشريعة الإسلامية، وجرى تبني تفسيرات أكثر انفتاحًا في السنوات القليلة الماضية لإجراء تعديلات في بعض القوانين.

وقال وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد الصمعاني، في تصريحات سابقة، إن التشريعات المرتقب صدورها تستند للشريعة الإسلامية التي ”جاءت لتناسب كل العصور والأزمان“.

وأوضح الوزير الصمعاني أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد يتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بالأسرة، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، بما في ذلك أحكام الخطبة والزواج، والحضانة والنفقة، وينظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث.

وأضاف الوزير أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع وتوثيق أواصرها، ويرعى مصالح الطفل وعدم تركه محلًا للنزاعات.

وتتباين تفسيرات علماء الدين في السعودية، وحتى في باقي دول العالم الإسلامي، حول نظرة الشريعة لقضايا مثل حق المرأة الراشدة بتزويج نفسها دون اشتراط موافقة ولي الأمر الرجل، وكفاءة كل من الزوج أو الزوجة للطرف الآخر، والإنفاق على الزوجة بعد الطلاق.

وعدلت السعودية في الأعوام القليلة الماضية الكثير من مواد نظام الأحوال الشخصية، مثل المساواة بين الزوجين في حضانة الأطفال القصر، والسماح للزوجة باستخراج سجل للأسرة والتبليغ عن حالات الولادة والطلاق والوفاة.