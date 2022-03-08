بـ307 آلاف دولار.. فيتنامي يهدي قريبته باقة ورد مضفرة بالذهب بمناسبة يوم المرأة

قدم رجل فيتنامي باقة ورد مضفرة بالقطع الذهبية بقيمة بلغت 307 آلاف دولار لإحدى قريباته؛ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وبحسب موقع ”في إن إكسبريس“ المحلي، فقد ”طلب رجل من مدينة دا نانغ ”باقة“ مصنوعة من 100 قطعة من الذهب تزيد قيمتها عن 7 مليارات دونج فيتنامي (307 آلاف دولار أمريكي) من أجل قريبته“.

ونقل الموقع عن شخص يدعى لونج ثي جياو، صاحب محل لبيع الزهور في مدينة كان ثو جنوب فيتنام، أن الرجل أحضر 100 قطعة ذهبية إلى متجره، يوم الأحد الماضي؛ لصنع الباقة.

وذكر الموقع أن وزن القطعة الواحدة يساوي 37.5 غرام أو 1.2 أوقية.

وأضاف صاحب متجر الزهور أن الرجل المذكور دفع له 20 مليون دونج فيتنامي (نحو 900 دولار أمريكي) لتحقيق ذلك.

ويشير موقع في إن إكسبريس إلى أن سلوك الرجل صاحب الباقة الذهبية من الأشياء غير الشائعة في المناسبات الاحتفالية في فيتنام.

واليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة، هو احتفال عالمي يقام كل عام، في الثامن من شهر مارس/ آذار؛ تخليدا لاحتجاجات قادتها نسوة أمريكيات في مطلع القرن الماضي؛ للمطالبة بتحقيق تحسين لأوضاعهن ومنحهن امتيازات سياسية واقتصادية.

وسرعان ما انتشر الاحتفال انطلاقا من الولايات المتحدة إلى أوروبا ثم إلى العالم.