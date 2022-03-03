بسبب الحاجة والفقر.. المسنون في سوريا لا يتقاعدون

انتشرت ظاهرة عمل المسنين في الشوارع السورية أخيرًا، نتيجة الفقر وانعدام المعيل وضعف الرواتب التقاعدية.

وأشارت بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وجود أكثر من مليوني مُسن في سوريا، يعيش معظمهم ظروفا اقتصادية وصحية صعبة، تجعلهم بحاجة إلى المساعدات.

وطبقًا للإحصاءات الرسمية، فإن عدد مراكز رعاية المسنين يصل إلى ”20“ دارًا، تعرّض معظمها للتدمير بفعل الحرب.

ويعتبر هذا الرقم متواضعًا في بلد بلغ عدد سكانه 21 مليونًا قبل عام 2011، ثم انخفض بسبب الأحداث والهجرة إلى 18.2 مليون، وفقًا لأرقام شعبة السكان في الأمم المتحدة عام 2019.

وفي الأسواق الشعبية وعند مداخل الأبنية الرسمية، يفترش المسنون بسطات صغيرة يبيعون فيها الكمامات وعلب البسكويت والمنتجات الأخرى، أملًا في الحصول على مردود يومي عن طريق تعاطف الناس معهم.

يقول بائع البسطة أبو منير لـ“إرم نيوز“: ”أعمل في سوق باب سريجة منذ زمن طويل، أبيع الجرابات مع بكرات اللاصق والمطاط. هذه المواد بسيطة ولا تأتي بمردود يذكر، فأنا لا أملك ما يكفي من رأس المال، لكني أحاول أن أكفي نفسي وأحفظها من ذلّ السؤال“.

ولا يفاجأ المرء عندما يشاهد أبو جوهر يبيع كومةً من عظام الأغنام التي يحصل عليها من القصّابين في السوق. فالفقراء يُقبلون عليها بسبب عدم قدرتهم على شراء اللحوم.

يقول أبو جوهر ”المهم أن أعمل، وألا أطلب مساعدة من أحد. الحمد لله، الذي يهبني بعض الصحة من أجل العمل“.

وارتفع معدل البطالة في سوريا، إلى 55% عام 2020 وفقًا لإحصاءات مجموعة ”SSG“ الإستراتيجية، مقارنة بالمعدل الرسمي للمكتب المركزي للإحصاء السوري الذي بلغ 8.6% عام 2010.

وتشير الأرقام إلى حجم الضغوط الاقتصادية على الفئات الأضعف من المجتمع السوري وفي مقدمتها المسنّون.

ويؤكد أبو نورس أنه اضطر للعمل في بيع الصابون بسبب ضعف الراتب التقاعدي وانخفاض قيمة الليرة وغلاء الأسعار.

ويقول لـ“إرم نيوز“: ”الظروف الاقتصادية صعبة على الجميع، لكن المتقاعدين يعانون كثيرًا بسبب كبرهم في السن ورواتبهم القليلة التي لم تعد تكفي بسبب الغلاء. العمل ليس عيبًا، وكل ما نأمله من الله هو أن يستر آخرتنا“.

ومع ارتفاع نسبة التضخم وهبوط قيمة الليرة السورية أمام العملات الصعبة، بات متعذرًا على كبار السن المتقاعدين الاعتماد على رواتبهم من أجل تأمين متطلبات العيش، إذ تتراوح قيمة التقاعد النسبي والكامل بين عشرين وثلاثين دولارًا شهريًّا!.

وجلّ ما يخشاه المسنون اليوم، هو تردّي حالتهم الصحية واضطرارهم لمراجعة المشافي العامة المزدحمة بالمرضى، أو المشافي الخاصة التي لا يمكن مجاراة أسعارها الهائلة.

ويوضح ”أبو النورس“: ”يا أخي، كل شيء يهون أمام المرض. المهم أن نبقى بكامل صحتنا لأن مراجعة المشافي في هذه المرحلة نكبة على العائلة“.

ووفقًا لأرقام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فإن الدولة لا تملك سوى دارين لرعاية المسنين من أصل عشرين دارًا، هما دار الكرامة بدمشق وتستوعب أقل من مئة مسن، ودار مبرة الأوقاف بحلب التي توازيها في الاستيعاب. أما بالنسبة للدور الخاصة، فإن أسعارها عالية جدًّا وتقتصر على استقبال الميسورين، مثل: دار السعادة بدمشق.

وتصنف الأمم المتحدة المسنين، ضمن الفئات الهشة في المجتمع، نظرًا لقدرتهم المحدودة في العمل وظروفهم الصحية.

لكن المسنين السوريين يضطرون للانخراط في العمل وتحمّل مسؤوليات أسرهم، في ظل هجرة الشباب إلى الخارج وانخفاض مؤشرات التنمية في سوريا من 0.644 عام 2010 إلى 0.567 عام 2020 وفق أرقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويأمل المسنون في سوريا، أن يَلقى أحفادهم مستقبَلًا أفضل، ويتفادون ما عاناه أجدادهم. وكما يقول أبو منير ”نحن راحت علينا.. كان الله في عون هذا الجيل“.