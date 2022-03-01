حساب منسوب لداعية كويتي يحذف تغريدات دعت لـ"الجهاد" في أوكرانيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات منسوبة للداعية الكويتي مبارك البذالي دعا فيها إلى الجهاد و“النفير“ في أوكرانيا.

وعبر حساب في ”تويتر“ ينشط باسم الداعية، شدد على ضرورة النفير إلى أوكرانيا بدعوى حماية المسلمين فيها، والانتقام من الروس الذين قتلوا مسلمي سوريا أيضًا.

وقد حذف الحساب، الذي يتابعة أكثر من 56 ألف شخص ويشير تعريفه إلى أن ابنة البذالي هي التي تديره، التغريدات لاحقا.

وأعلن في تغريدة أن 5 ممن سماهم المجاهدين العرب قد دخلوا أوكرانيا، مبينًا أن أحدهم كان قائدا ميدانيا، وذلك بهدف التمترس في المناطق ذات الكثافة السكانية من المسلمين لحمايتهم.

وأضاف أنه سيتم ترتيب دخول الشباب إلى جورجيا عن طريق عاصمتها، لأجل الهدف ذاته.

وأثارت الدعوة المنسوبة للبذالي بالجهاد جدلا في مواقع التواصل، وعلق عبدالله الخبراني بالقول ”ردا على البذالي المحرض الإرهابي نسبة المسلمين في أوكرانيا ٠،٦٪ من عدد السكان أسطوانه مخرومه ومكسوره قال النفير احذركم يا شباب الأمه لا تنجرفوا خلف مواطن الصراعات ومرتزقتهم أمثال مبارك البذالي الإرهابي“.

واستنكرت زهوة الزامل دعوته ”مبارك البذالي ’اذهب إنت وعيالك وأقاربك وجماعتك ومن هو على شاكلتك وحاربوا الروس، ولا تتدخل بالشباب ’ولا تبي تسوي زي اللي قبلك أيام سوريا كانوا ينادون الشباب بالجهاد وهم يتصيفون في تركيا وعيالهم يدرسون بأفخم الجامعات ’وصارت النهاية وخيمة على من ذهب“.

بينما رأى آخر ”المدعو مبارك البذالي المتطرف الإرهابي الذي لا يمثل الإسلام ولا الكويت واسمه من ضمن المطلوبين في قائمة الإرهاب العالمي . الظاهر أوكرانيا ستكون مقبرة الدواعش و اليمينين المتطرفين.“.

وتأتي التغريدات المنسوبة باسم الداعية الكويتي بعد عام على الأقل من أنباء اعتقاله من قبل السلطات الكويتية.

وكانت حسابات إخبارية في الكويت كشفت مطلع عام 2021 أن البذالي أودع السجن تنفيذًا لحكم سابق بالحبس 3 سنوات في قضية إثارة الفتنة الطائفية وشق الوحدة الوطنية.

وآنذاك انتشرت تغريدة منسوبة للبذالي ينفي فيها هذه المزاعم ”اتصل أبي: صح النوم يا إخباريات أنا لي 6 أشهر بالسجن فـ كيف يلقون القبض علي ..؟ ثم إن قضيتي ليست شق الوحده الوطنيه إنما قضيتي هي خلاف مع إيراني وهو ممنوع من دخول الكويت، فهل يعقل أن خلافي مع إيراني يشق الوحده الوطنية ..؟ تقبلوا تحياتي“.“.