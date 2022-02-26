التطريز رواية فلسطين الخالدة ورمز ثقافي تتوارثه الأجيال

لتجسيد هوية أي شعب، يتم الارتكاز إلى عاداته ومخرجاته الثقافية والفنية، وفي فلسطين، يعتبر التطريز من أهم الرموز الثقافية والتراثية للشعب هناك على مدار قرون طويلة.

فمن خلال الإبرة والخيط والقماش، صاغ أجداد الشعب الفلسطيني لغة خاصة تشكلت من خلال رموز وأشكال عبر مربعات ودوائر ومثلثات وقطع مستقيمة خيطية، ورموز مختلفة، يتم رسمها بعناية. ومع الوقت صارت هذه الرسومات تاريخًا لشعب أعزل يتمسك بالحياة، ويستلهم الفن من الطبيعة.

هوية وفكر

وبالرغم من تطور أدوات الحياة، وتغير كافة توجهات الملابس، حياكة وتصميمًا، إلا أن التطريز الفلسطيني يبقى محافظًا على تواجده، بفعل قناعة المواطن الفلسطيني بأنه يمثل هوية وفكرًا فلسطينيًا خاصًا، لا يمكن محوه.

فهنالك العديد من الأنشطة والتجمعات الثقافية والتجارية في فلسطين تهتم بالتطريز، وتسخّر كافة إمكاناتها للحفاظ على ثقافته في المجتمع الفلسطيني والعربي، بل وإيصاله للعالم بكافة السبل.

الشابة الفلسطينية غادة عليوة، تمتلك متجرًا صغيرًا لبيع تشكيلات من المطرزات المختلفة، وبأفكار متنوعة. وتقوم غادة بتطريز الأشكال الفنية على الثوب الفلسطيني والحقائب والقماش المتنوع بالإضافة لأدوات منزلية متعددة.

وترى غادة أن هذه المطرزات تشعرها بالسعادة، وتمكنها من الإحساس بقيمة ذاتية، حيث إن ما تقوم به تحبه فلسطين، على حد قولها.

وأضافت الفتاة البالغة 28 عامًا: ”حينما أنهيت دراستي الجامعية، وبسبب ارتفاع نسبة البطالة، اتجهت إلى العمل في التطريز، كاتجاه عملي في الحياة، يحقق لي المعنى، حيث أكون بذلك أحقق ذاتي، وأقدّم ما يخدم قضية شعبي، ويجذر من تواجدي على هذه الأرض“.

وتتابع: ”لقد عملت في هذا المجال كي أمارس شغفي، ورؤيتي الجمالية للحياة، وإنني أشعر بالسعادة والمتعة، كلما قدمت منتجا جديدا، فهذا يعني استمراري وإثباتا لوجودي“.

أعراس فلسطين

في فلسطين لا يكاد يخلو عرس أو حفل، من تواجد الثوب الفلاحي الفلسطيني، أو الفساتين المزينة بالمطرزات، والفتاة في هذا الثوب تبدو أكثر أناقة وجمالًا.

وهنالك العديد من العرائس يذهبن للبس الثوب الأبيض المطرز بديلاً عن الفستان الأبيض العصري، كنوع من التمسك بخيوط الهوية الفلسطينية، وإحياءً لتراث الجدات.

وحتى العريس الفلسطيني يظهر في حفلات ”التباييت“ وهي الأيام التي تسبق العرس، باللبس التقليدي الفلسطيني، الحطة والعباءة والقمباز، ففي هذا الفعل يرى الفلسطيني ثباتًا على الأرض، كما أن هذه الملابس تحمل رونقًا جماليًا، يدلل على عمق حضارة فلسطين. فالتطريز يعود أصله إلى عصر الكنعانيين بكافة أشكاله ورسوماته.

التطريز وبهجة البيت

وهنالك ميل الكثير من الصبايا للبس الثياب الموروثة عن الجدات، والمطرزة برسومات كالفواكه والبيوت والورود، وأشكال الطبيعة المختلفة. كما أنه من العادات القديمة في فلسطين أن المرأة تطرز ثوبها بيدها، لتلبسه يوم زفافها، والثوب الذي تلبسه الجدة يتميز بالخيوط الداكنة، كنوع من الوقار.

ومن الصعوبة معرفة نشأة تاريخ التطريز الفلسطيني، نظرا لاهتراء الأقمشة والخيوط والزخارف مع الزمن. ولقد مر التطريز الفلسطيني بعدة تحولات من خلال الأشكال المدخلة التي اتخذت تركيبتها الحالية منذ خمسينيات القرن الماضي.

وجرت العادة أن تكون ثياب المرأة الكبيرة أقل زخرفة وأكثر وقارا، من خلال زيادة سمك القماش وقتامته، وتقليل الرسومات والألوان على الثوب.

وتنطوي التفصيلات التطريزية الفلسطينية على رموز أسطورية، تاريخية، فلكية، دينية، وطنية، وأخرى مرتبطة بالطبيعة والخضرة والطيور، واستمرت حتى الآن؛ كعادة متوارثة، وللتأكيد على الهوية والوجود المتأصل.

الحاجة أم سليم من غزة تقول إن البهجة تغيب عن البيت في حال غاب عنه التطريز الفلسطيني،

وتضيف: كنا نطرز على القماش بالحرير والقطن والخيوط المقصبة، وحين أنتهي من تطريز ثوبي، أشعر كأنه يوم عيد، وكنا نعلم البنات من صغرهن ، آلية التطريز، وإني أعلم بناتي وحفيداتي مهنة التطريز، للتمسك بتراث الأجداد، فلا خير في من يتخلى عن ماضيه المزهر“.

جهود دبلوماسية

وفي الآونة الأخيرة نجحت الجهود الفلسطينية الشعبية والرسمية في انتزاع حق وجودي أصيل، يدلل على عمقهم ورسوخهم على الأرض، وجدارتهم في الحياة.

فتم مؤخرا إدراج التطريز الفلسطيني على لائحة التراث الثقافي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وتم اعتبار فن التطريز في فلسطين، من الممارسات والمهارات والعادات، على لائحتها للتراث الثقافي غير المادي.

وهذا يعني للشعب الفلسطيني أن ممارسة العادات والتقاليد الموروثة من الأجداد، تعد طريقة للثبات على الأرض واستعادة الحرية والمواقف العادلة من العالم.

حداثة

ويرى الكثيرون أن التطور التكنولوجي يمثل خطرًا على هوية التطريز الفلسطينية الأصلية، فالعديد من الشركات الصينية تعمل على تقديم منتجات مطبوعة الكترونيًا، وتسويقها على أنها تحديث للتراث الفلسطيني.

وهنالك مطالبات شعبية للجهات الرسمية بمنع استيراد مثل هذه المنتجات التي تقضي على اليد العاملة في التطريز، وتقوض جهودهم ماديًا ومعنويًا.

فالمواطنات الفلسطينيات العاملات في التطريز، يجدن فيه تحقيقًا للذات من خلال التربح المالي، وكذلك بالحفاظ على حرفة التطريز كنوع من الأصالة.

تحديات

واعتبرت السلطة الفلسطينية، تاريخ الخامس عشر من كانون الأول يومًا وطنيًا للحفاظ على التراث الفلسطيني، خلال اجتماع الحكومة في رام الله، وهو اليوم الذي ضمت فيه اليونسكو التطريز الفلسطيني للتراث العالمي.

ومؤخرًا تبذل وزارتا الثقافة والاقتصاد الفلسطينيتان جهودًا باجتماعات رسمية، لوضع سبل دعم التطريز والثوب الفلسطيني، ووضع معايير لاستيراده وصناعته، من أجل الحفاظ على هويته، ومكانته الاجتماعية والثقافية.

إن هذه التفاصيل الصغيرة والرسومات والأشكال التي يصنعها المواطن الفلسطيني من خلال التطريز، تشكل استعادة لحياة الأجداد، واستلهاما لرموز حياتهم، واستمرارية للفكرة العامة لأي شعب في الوجود من خلال تكرار طقوس تراثية متوارثة، والفلسطيني كحالة خاصة، يمثل هذا التكرار له ذاكرة تاريخية، وصوتا باطنيا يزيد من عشقه لأرضه.

لذا كان التطريز وسيظل رواية فلسطينية ممتلئة بالشغف والجمال والرموز التي هي دوما بحاجة إلى تفسير واستقراء، وفي تفاصيلها يمكن معرفة كيف عاش الأجداد لقرون طويلة.