ولي العهد الأردني يلبي دعوة مسنة لتناول "خُبزها"

فاجأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مسنة ثمانينية بتلبية دعوتها له عبر تسجيل صوتي لتناول الإفطار والغداء.

وكانت مسنة ثمانينية تدعى حمدة الزيود، من إحدى قرى محافظة الزرقاء شمال شرق العاصمة عمان، قد دعت الأمير الحسين (البالغ من العمر 28 عاما) لتناول الإفطار والغداء، ليلبي دعوتها بعد شهرين من تسجيلها الصوتي للدعوة.

وقالت الزيود في مداخلة مع راديو ”هلا“ المحلي إن ”الأمير طلب منها أن يتناول خبز شراك (خبز محلي في الأردن) على الإفطار“.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد ذكرت حمدة الزيود أنها ”تخبز منذ أن كان عمرها 20 عاما وتأكل وزوجها وأبناؤها من ذلك“، وقد خبزت لولي العهد الذي قال لها إن ”خبزها من أطيب ما أكل من خبز“.

وأضافت أن ”ولي العهد جلس معهم أربعين دقيقة تحدثوا فيها عن أيام الحياة في قريتها، فيما تحدث أبناؤها عن خدمتهم العسكرية في القوات المسلحة الأردنية“.

وتابعت أن الأمير الحسين قال لها إنه ”منذ أن وصله المقطع المصور وهو يرغب في زيارتها لكن ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد حالت دون حضوره، إلى أن قرر تلبية دعوتها“.

وقال زوجها إن ”الملك عبد الله الأول زارهم عندما كانوا يحلون ويرتحلون شرق محافظة الزرقاء، وأقام عندهم في ثلاثينيات القرن الماضي“.

وأشار إلى أن ”أبناءه الثلاثة هم متقاعدون من القوات المسلحة، وأن ابنه محمد البكر خدم مع الملك عبدالله الثاني في القوات الخاصة“.

ويظهر الأمير الحسين في المناسبات العامة، واعتاد الظهور في معظم الاجتماعات المهمة للملك مع شخصيات بارزة محلية وأجنبية.

يشار إلى أن الأمير الحسين ولد في 28 حزيران/يونيو العام 1994.

وأنهى الأمير تعليمه الثانوي في مدرسة ”كينغز“ أكاديمي في الأردن العام 2012، وحصل على تعليمه الجامعي في ”التاريخ الدولي“ من جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية التي تخرج منها عام 2016.

تخرج ولي العهد الأردني من أكاديمية ”ساند هيرست“ العسكرية الملكية في بريطانيا العام 2017.

وهو يحمل رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

يشار إلى أن قرارا ملكيا صدر في تموز/يوليو من العام 2009، بتعيين الأمير الحسين وليا لعهد المملكة.