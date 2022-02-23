رسومات معدلة لفتيات محجبات بكتاب مدرسي تثير جدلاً واسعاً في سلطنة عمان

أثارت رسومات معدلة لفتيات محجبات في كتاب مدرسي، تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاقٍ واسع في سلطنة عمان، حالة من الجدل رافقه استياء كبير؛ بسبب التعديلات التي تم إجراؤها على هذه الصور، عقب مقارنتها مع صور قديمة قبل التعديل.

وتضمنت الرسومات المتداولة، التي أكد النشطاء ”أنها موجودة ضمن المنهاج الدراسي عقب التعديل الجديد عليه“، صوراً لطالبات كاشفات جزءًا من مقدمة الشعر، بخلاف الصور القديمة التي كانت تظهر فيها الفتيات بحجاب كامل.

وأحدثت هذه الصور حالة من الجدل من قبل النشطاء الذين انتقدوا وزارة التربية والتعليم بسبب هذا التوجُه، واعتبروا أنه ”مخالف لقيم وعادات وتقاليد أهالي السلطنة المحافظين“.

وأطلق النشطاء وسم #قيمنا_خط_أحمر_يا_تربية، مطالبين من خلاله وزارة التربية بتوضيح سبب التعديل على هذه الصور، ومحاسبة المسؤول عن هذا التعديل، الذي رأى فيه البعض ”بأنه دعوة لعدم الاحتشام والالتزام بالحجاب الشرعي“.

كون المناهج صممت وتطبق على المجتمع العماني فقط ولا يشمل تطبيقها الهند أو فرنسا،

فإن المجتمع العماني يعبر في هذا الوسم عن رفضه القاطع المساس بقيم المجتمع المستمدة من الدين الإسلامي الذي هو كما نص النظام الاساسي في المادة(2)بأنه هو دين الدولة ومصدر تشريعها.#قيمنا_خط_أحمر_يا_تربية pic.twitter.com/dt1w7uXVzM — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) February 23, 2022



وتحت هذا الوسم، عبّر الدكتور حمود النوفلي، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أستاذ مشارك في جامعة السلطان قابوس، عن رفضه لهذا التغيير في مناهج الطلبة، وطالب مجلس الشورى العماني ”بتفعيل أدواته البرلمانية لتوضيح سبب تغيير الصور، ومن يقف خلفها، وما هو الهدف والمغزى التربوي من التغيير، ولمصلحة من“.

وقال النوفلي، في سلسلة تغريدات حول القضية: ”كون المناهج صممت وتطبق على المجتمع العماني فقط ولا يشمل تطبيقها الهند أو فرنسا، فإن المجتمع العماني يعبر في هذا الوسم عن رفضه القاطع المساس بقيم المجتمع المستمدة من الدين الإسلامي، الذي هو كما نص النظام الأساسي في المادة (2) بأنه دين الدولة ومصدر تشريعها“.

وعاد النوفلي وأكد تجاوب رئيس مجلس الشورى الشيخ خالد المعولي مع ما أثاره النشطاء بشأن هذه القضية.

أشكر سعادة الشيخ خالد المعولي رئيس مجلس الشورى على سرعة تجاوبه، وقد وعد مشكورًا قبل قليل بالاستجابة لما ورد بالتغريدة.

ونآمل من الأعضاء دعم سعادته والاتفاق على أقوى اداة برلمانية يمكن استخدامها. https://t.co/sFWLRSVScV — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) February 23, 2022



وانتقد علي الجهضمي، وهو باحث فتوى في مكتب المفتي العام، التعديلات على الصور، معتبراً ”أن هذا أمر خطير؛ بسبب التأثير البصري في تربية الأجيال، وهو ما يتسبب بانهيار القيم والمبادئ“، وفق قوله.

ورغم إشارته إلى أن الحجاب فريضة، وأن تطبيقه يعود إلى قناعات كل شخص، فقد انتقد الكاتب والصحفي علي بن سالم الراشدي تعديلات المنهاج، قائلاً: ”المنهج الدراسي يجب أن يلتزم بمبادىء الدولة التي تنص على أن دينها الإسلام، ويحترم تقاليد مجتمع ساهم رجاله في نشر الإسلام في نصف الكرة الأرضية“.

التأثير البصري في تربية الأجيال خطير جدا،،

فعندما تكون المعصية مشهدا معتادا مألوفا يهون ارتكابها ويُستخف بها بل يستهزأ بمن تركها، خصوصًا عندما تصبح جزءا من العادات السيئة،،،

هذا تنهار القيم والمبادئ شيئا فشيئا،، فالواجب سد أبواب الفساد والمفسدين،،#قيمنا_خط_احمر_يا_تربيه pic.twitter.com/KyTYoNmDbW — علي الجهضمي (@alialjahdhami11) February 23, 2022



ورغم الجدل الواسع الذي أثارته هذه الصور، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة التربية والتعليم للرد على ما أثاره النشطاء، الذين لم يبينوا إن كانت هذه النسخ قد تم اعتمادها في المدارس أم أنها ما زالت قيد الطباعة.