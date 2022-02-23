سوريون يحوّلون منازلهم إلى مشاريع زراعية

دفعت الحاجة السوريين إلى ابتكارات لم تكن تخطر على بالهم من قبل، حيث تحول الكثير من إلى المشاريع الصغيرة كرافد لمدخول المنزل الأساسي.

وتهدف هذه المشاريع إلى التغلب على التضخم والغلاء الذي جعل ما يقارب 90% من الناس يرزحون تحت خط الفقر، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة العام الماضي.

وفيما اتجهت أسر سورية نحو الزراعة، ذهبت أخرى إلى ورش الخياطة أو إعداد مواد المؤونة وتعبئتها إلى جانب منتجات الأجبان والألبان.

وانتقلت المشاريع إلى المنازل، فخصّصت كل أسرة غرفة أو شرفة أو سطحاً، تمارس فيه مهنتها في سدّ الرمق والتحايل على الظروف الاقتصادية التي تُوصف بأنها أقسى ما مر على البلاد التي دخلت في أزمة منذ عام 2011.

وللوهلة الأولى، يستغرب المرء تلك الصناديق البلاستيكية السوداء الموضوعة في غرفة داخل منزل ”أم محمد“؛ الجدّةُ التي خبرت الحياة جيداً، وحسمت أمرها منذ سنوات وقررت زراعة الفطر المحاريّ في بيتها، فالحاجةُ دفعتها لاختيار أسهل المهن، كما تصفها.

وخصصت غرفةً تتوفر فيها الرطوبة ودرجة الحرارة المناسبة لنمو هذا النبات الهام غذائياً واقتصادياً.

تقول أم محمد لـ“إرم نيوز“: ”منذ بضع سنوات، بعد أن ضاقت بنا الأحوال، بدأتُ بزراعة هذا النوع من الفطر في المنزل، فهو لا يحتاج إلى رأس مال كبير، كما أن مرابحه مضمونة نتيجة الطلب الدائم عليه في السوق“.

لم تعاني أم محمد كثيراً لتعلم هذه المهنة، فهي نشأت في بيئة زراعية، كما استفادت من الخبراء في زراعة الفطر من أجل ضمان نجاح التجربة.

ولأن الخسارة ستكون فادحةً بالنسبة لها مهما كان رأس المال قليلاً، حاولت أن تعطي كامل جهدها لهذا المشروع.

تضيف أم محمد بثقة ”ميزة زراعة الفطر المحاري، أنه لا يحتاج إلى رأس مال كبير، كما أن عائداته توازي المبلغ الذي يدفعه المرء في بداية كل موسم مقابل البذار“.

وبالإضافة إلى أنه ”سريع الإنتاج، فهو لا يحتاج سوى شهرين من العناية، يبدأ بعدها قطف الثمار ثم تعبئتها في علب بلاستيكية وبيعها في السوق، كما أن الفطر مضمون التسويق وسعره مرتفع وبالتالي لا يمكن للمحصول أن يكسد أو يخسر“، وفقاً لأم محمد.

ورغم أن ”أم محمد“ لم تقرأ تقرير برنامج الأغذية العالمي الصادر عن الأمم المتحدة الذي يقول إن نحو 12.4% من السوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إلا أنها تُسهب في الحديث عن أحوال عامة الشعب من الجيران والأقرباء الذين يعملون في بضع مهن من أجل تأمين لقمة العيش.

”إنها مشاريع البحصة التي يمكن أن تسند الجرّة“، كما يسميها ”أبو خالد“، الذي شاء أن يذهب باتجاه زراعة الخضار على سطح المنزل، بهدف الاكتفاء الذاتي وعدم الاضطرار للشراء من السوق، إذ أصبحت الأسعار تفوق القدرة الشرائية لدى المواطن بكثير.

وفوق سطح منزل ”أبو خالد“، الكائن في ريف دمشق، وجدنا صناديق الخضار الفارغة مملوءة بالتراب وفيها نباتات مختلفة بدءاً من البصل إلى النعناع والبطاطا والفول والبندورة والفليفلة.

يقول ”أبو خالد“: ”هكذا أضمن نظافة المحصول أولاً، وأنجو من الاستغلال الذي يمارسه التجار الذين يبيعوننا هذه المنتجات بأسعار خيالية لا يمكن أن يتحملها مدخولنا القليل“.

ولجأ ”أبو خالد“ إلى أساليب غير متوقعة لتأمين أحواض الزراعة، فمرةً قصّ برميلاً معدنياً قديماً بشكل طولي، ثم حوّل نصفيه إلى حوضين للزراعة، ومرات أخرى استخدم الطناجر الكبيرة المهترئة في المطبخ، للتغلب على مشكلة تأمين الأحواض البلاستيكية مرتفعة الثمن.

يقول ”أبو خالد“: ”لم أفكر ببيع المنتجات التي أزرعها في المنزل، فما يهمني هو تأمين متطلبات الطعام اليومية لأفراد عائلتي، ولو أنني أمتلك أرضاً مناسبة للزراعة، لكنتُ أسست مشروعاً زراعياً أكبر من ذلك، لكنني اليوم مضطر للعمل طبقاً للمثل الشعبي القائل: على قدّ بساطك.. مدّ رجليك“.

وتحويل المنازل إلى مشاريع زراعية، لا يبدو غريباً عند السوريين الذين لا يتجاوز دخل الفرد منهم ثلاثين دولاراً في الشهر.

يضاف إلى ذلك الإجراءات الحكومية الأخيرة التي قضت بوقف دعم المواد الاستهلاكية والمحروقات عن مئات آلاف العائلات، في خطوةٍ قيل إنها مقدمة لإلغاء الدعم الحكومي بشكل كامل لجميع المواد في المستقبل.

ويأتي هذا في ظل عجز كبير يصل إلى 5.3 مليار دولار في الميزانية العامة المخصصة لهذا العام، تبعاً لتصريحات الحكومة، الأمر الذي دفعها إلى زيادة الضرائب واستحداث ضرائب جديدة طالت كل شيء تقريباً.

كما أن كل هذا يبدو مقدوراً عليه بالنسبة لأبي خالد الذي يقول ”المهم الصحة.. فما دمنا نمتلك المقدرة على العمل، فلا صعبَ بإذن الله“.

وتتحدث ”أم محمد“ عن الفاقة وذلّ الحاجة، وتذكِّرنا بأجدادنا الكرام عندما قالوا: إن الفقر في الوطن غربة.

وتضيف عن زراعة الفطر ”لأجل هذا أحرص على الصبر وزراعة الحلم، لأراه في النهاية ثماراً ناصعة البياض.. مثل الثلج“.

لا خيارات اقتصادية تلوح في الأفق أمام السوريين في هذه الأوقات، سوى مشاريعهم الصغيرة التي يأملون من خلالها حماية عائلاتهم مما أفسدته الحرب والحصار والفساد المستشري، إنهم بمثابة الغرقى عندما يتعلقون بقشّة النجاة، كما تقول ”أم محمد“.