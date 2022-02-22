قصر تاريخي بناه الأنباط قبل الميلاد شعار جديد للسيارات في السعودية

يجد ملّاك السيارات في السعودية، 5 صور أمامهم للوحات جديدة للمركبات كشفت عنها المملكة، أمس الإثنين، إحداها تحمل صورة القصر الفريد التاريخي الذي بناه الأنباط قبل الميلاد.

وظل شعار السيفين والنخلة، الأشهر في تاريخ السعودية منذ توحيدها قبل نحو 90 عامًا، لكن المملكة بدأت الترويج لشعارات أخرى مع انفتاحها خلال السنوات القليلة الماضية على الثقافة والفنون العالمية، وخططها للتحول إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن البدء بتفعيل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز، وهو عبارة عن صورة تتوسط اللوحة بدلًا من شكلها القديم المؤلف من أرقام وأحرف باللغتين العربية والإنجليزية.

والشعارات الخمسة المتاحة، هي شعار ”السيفين والنخلة“، ملون أو بالأبيض والأسود، بجانب شعار رؤية المملكة 2030، والذي يرمز لخطة تنمية وتطوير عملاقة يجري العمل عليها، منذ 2016، بالإضافة لشعار صورة بلدة الدرعية التي انطلقت منها أول دول سعودية في القرن الثامن عشر.

كما اختارت إدارة المرور، شعار مدائن صالح أو موقع الحِجر التاريخي، حيث يظهر في الشعار الذي سيتوسط لوحات السيارات، صورة القصر الفريد، أشهر معالم ذلك المكان المسجل في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو الأممية.

ويُعتقد أيضًا أن مدائن صالح موطن قوم ثمود ونبي الله صالح، والذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم.

ويهتم كثير من السعوديين، بلوحات سياراتهم، ويحرص كثير منهم على اقتناء لوحات بأرقام وحروف مميزة، كأن تشكل معاني كلمات جميلة، وتنظم إدارة المرور على الدوام مزادات لبيع تلك اللوحات بمبالغ كبيرة لعشاقها الكثر.

وفور الكشف عن إصدار لوحات جديدة تتوسطها شعارات، تلقت إدارات المرور مئات الاستفسارات من مواطنين سعوديين يرغبون باقتناء لوحات بأحد الشعارات، بينما يمكن الحصول على اللوحات الجديدة عبر منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (أبشر) مقابل رسوم خدمة قيمتها 800 ريال تدفع مرة واحدة، الأمر الذي سيسهل على ملاك السيارات اقتناءها.

وستظهر سيارات المملكة التي سيقتني ملاكها إحدى اللوحات الجديدة، بشعارات مختلفة، لتصبح مع مرور الوقت جزءًا من هوية سيارات السعوديين الذين يسافر الكثيرون منهم بواسطتها داخل وخارج البلاد.

وازدهرت قبل نحو ألفي عام، حضارة الأنباط في منطقة تمتد، اليوم، بين الأردن والسعودية المتجاورتين، وفي حين تعد مدينة البتراء الشهيرة التي بناها الأنباط في الأردن، وجهة سياحية عالمية معروفة، فإن الرياض تسعى إلى جعل مدائن صالح في العلا، والتي بناها الأنباط أيضًا، وجهة سياحية عالمية.

ويعد القصر الفريد أحد أبرز آثار مدائن صالح، وهو عبارة عن صخرة عملاقة تبدو وكأنها جبل، وقد تم حفرها من الداخل لتكون مدفنًا لأحد ملوك تلك الحقبة، بينما تم تزيين واجهة تلك الصخرة بالنقوش كما هو الحال في مدينة البتراء الشهيرة وباقي آثار الأنباط.

وتستقطب مدائن صالح بالفعل سياحًا غربيين كثيرين، حيث تقام عند القصر الشهير، وباقي المدافن، والقصور الصخرية الأخرى، حفلات موسيقية لعازفين عالميين وعروض فنية متنوعة.